Jannis Elfers steuerte neun Tore zu Daverdens Heimsieg bei. (Viola Heinzen)

Langwedel. Mit einem Arbeitssieg hat sich der Handball-Landesligist TSV Daverden in die Weihnachtpause verabschiedet. Durch ein 38:33 (21:16) über den SVGO Bremen gehen die Männer um Trainer Ingo Ehlers als Spitzenreiter in das neue Jahr. Schärfster Rivale der Grün-Weißen im Titelrennen ist momentan der TV Schiffdorf. Ebenso wie die Ehlers-Crew hat der Aufsteiger lediglich vier Minuszähler auf dem Konto. Auf Platz drei folgt mit zwei Punkten Rückstand der amtierende Meister VfL Fredenbeck III.

Obwohl es gegen die Gäste aus dem Norden der Hansestadt ein ungefährdeter Sieg war, attestierte Ehlers seiner Mannschaft keine gute Leistung. Es habe an der richtigen Einstellung gemangelt, kritisierte der Trainer. „Grambke hat bis zum Schluss dagegengehalten“, gab es vom Coach des TSV ein Lob für den Tabellenvorletzten um seinen Haupttorschützen Steven Hinrichs (12 Treffer).

Bis zum 9:8 (15.) waren die Spieler aus der Hansestadt auf Augenhöhe geblieben. Dann ging es über 15:11 (23.) mit einem Fünf-Tore-Vorsprung für den TSV in die Halbzeitpause. In den zweiten 30 Minuten behaupteten die Männer aus Daverden ihre Führung. Den Schlusspunkt hinter die torreiche Begegnung setzte Jesper von Salzen 20 Sekunden vor der Sirene mit dem Treffer zum Endstand. Insgesamt 20-Mal waren die Gastgeber über ihre rechte Angriffsseite erfolgreich. Am häufigsten traf Linkshänder Jannis Elfers. Neun Tore erzielte der ehemalige Morsumer. Achtmal war Lajos Meisloh erfolgreich, drei Treffer steuerte Patrick Bartsch zum elften Saisonsieg des TSV bei.