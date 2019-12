Der TV Baden II setzte alle taktischen Anweisungen von Coach Peter-Michael Sagajewski (rechts) bestens um. (Björn Hake)

Ibbenbüren. Es ist allgemein bekannt, dass so manche Dinge etwas Zeit benötigen, um auch wirklich gut zu werden. Das trifft auch oftmals auf den Sport zu und nun auch auf den Volleyball-Oberligisten TV Baden II. Zumindest hofft das Coach Peter-Michael Sagajewski, der kurz vor Weihnachten einen souveränen und überzeugenden 3:0 (25:14, 25:17, 25:15)-Auswärtserfolg seiner Truppe bei den Tecklenburger Land Volleys II beobachten konnte.

„Wir brauchten ein wenig Zeit, um das Team flott zu kriegen“, betonte Sagajewski. Er spricht damit die Veränderungen vor der Saison an. Zwei Spieler wurden an die Erste abgegeben, drei kamen aus der Dritten und mussten integriert werden. Es folgten einige Schwierigkeiten, die auch bei den beiden Heimspieltagen sichtbar wurden, sammelte der TVB II doch in diesen vier Partien nur einen Punkt. Es sei aber weiter fokussiert und hart gearbeitet worden. „Alles musste zu einem neuen Bild zusammengefügt werden.“

Nun konnte der Coach einen ersten Blick auf dieses neue Bild erhaschen. Und ihm gefiel, was er sah. „Das war richtig toll, wie aus einem Guss. Sämtliche taktischen Dinge wurden umgesetzt, und der Gegner sah dabei ziemlich schlecht aus. Ich werde dann immer gefragt, ob der Gegner so schwach war. Dabei muss ich immer schmunzeln. Hätten wir ihm einen Finger gereicht, hätte er uns die Hand abgerissen. Aber die Jungs haben keinen Zweifel an dem Sieg aufkommen lassen. Das war nicht die Schwäche des Gegners, sondern die eigene Stärke“, lobte Sagajewski seine Truppe. Und die einzelnen Satzergebnisse spiegeln dieses Bild wider – 25:14, 25:17, 25:15.

Zuversichtlich in die Zukunft

Es war die letzte Partie des TV Baden II in diesem Jahr, erst am 11. Januar geht es weiter. Abgeschlossen wird 2019 somit auf Rang sechs mit 13 Punkten aus neun Spielen. Der Coach hofft, dass die Pause nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommt. „Ich sehe das positiv, will aber keine Hochrechnung machen. Wir müssen uns weiter alles erarbeiten. Aber jetzt rechtzeitig zu Weihnachten ist der Funke übergesprungen. Diese Initialzündung hat es gebraucht. Ich habe eh gesagt, dass wir diese Saison das Feld von hinten aufrollen müssen. Nun konnten wir uns etwas freischwimmen, und ich sage: Da geht noch was nach oben, auch wenn die Lücke erst mal deutlich erscheint.“