Bezirksliga Lüneburg 3: Stabilität ist ein Wort, das Uwe Bischoff aktuell ziemlich häufig in den Mund nimmt. Diese Eigenschaft fordert der Trainer des TSV Bassen seit mehreren Wochen von seinen Spielern. Und die Mannschaft setzt die Forderungen des Coaches um. Seit nunmehr vier Begegnungen hat der TSV nicht mehr verloren. Zuletzt feierten die Grün-Roten einen 4:2-Erfolg beim TuS Bothel. „Das war ein verdienter Sieg“, sagt Bischoff, der in der Partie gleich auf sechs Spieler verzichten musste. Da aber einige Akteure nun im kommenden Heimspiel gegen den SV Lilienthal-Falkenberg wieder zur Verfügung stehen, hofft Bischoff darauf, dass die Stabilität seiner Elf noch größer wird. Vor allem sollen die Abläufe im Zusammenspiel noch besser und die positive Serie fortgesetzt werden. Bischoff: „Da nach der Partie gegen Lilienthal unser nächstes Heimspiel erst wieder in einem Monat steigt, wollen wir unseren Zuschauern eine intensive Partie zeigen.“ Die Chancen auf einen TSV-Sieg stehen nicht schlecht. Schließlich kommen die Gäste als ein Team an die Dohmstraße, das gegen den Abstieg kämpft. Allerdings fehlen Bischoff erneut Spieler: Diesmal müssen Luca D‘Agostino, David Schymiczek und Johannes Diezel passen.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Bassen