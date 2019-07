Der Trainer trägt das Stichwort auf seinem T-Shirt: Tobias Naumann will seinen guten Kader für eine gute Spielzeit in der Oberliga in Form bringen. (FOTOS: Björn Hake)

Achim. Mit der Ruhe ist es jetzt vorbei. Die Handballer der SG Achim/Baden werden sich nun wieder öfter sehen. Denn das Team befindet sich seit wenigen Tagen in der Vorbereitung. Am Montag stand die zweite Einheit an. Die Mannschaft von Trainer Tobias Naumann versammelte sich dafür in der Badener Lahofhalle. Die beiden Einheiten bildeten aber lediglich den Auftakt einer intensiven Zeit, die nun auf die Handballer wartet. Schließlich geht es für die SG darum, auf den Punkt topfit zu sein, wenn sie am 7. September mit einem Auswärtsspiel gegen die TSG Hatten-Sandkrug in die neue Saison der Oberliga Nordsee startet.

Zum Auftakt einer Vorbereitung gehört vor allem eine Sache: Kondition aufbauen. Die Laufschuhe dürfen daher wohl kaum in den Sporttaschen der Handballer fehlen. Am Montag ging es für die Naumann-Truppe aber erst einmal in die Halle. „Die Jungs sollen sich schließlich auch schnell wieder an das Gefühl gewöhnen, sich auf dem Hallenboden zu bewegen und nicht nur auf Waldboden“, lässt Naumann durchblicken, dass sich sein Team in den kommenden Tagen oft in der Halle, aber eben auch sehr viel im Etelser Schlosspark aufhalten dürfte.

Freese hat Operation gut überstanden

Laufen im Wald, das kommt für einen Spieler der SG Achim/Baden aktuell noch nicht infrage – und zwar für Tobias Freese. Der wurfgewaltige Rückraumspieler wurde als Hoffnungsträger und Anführer vom TV Cloppenburg zurück an die Weser geholt. Doch bis Freese für die Achimer auflaufen kann, müssen sich alle Beteiligten noch gedulden. Der Rückraumspieler kuriert gerade einen Kreuzbandriss aus. Nahe dran am Team ist Tobias Freese aber schon jetzt. „Beim Krafttraining, zum Beispiel im Fitnesscenter, bin ich dabei. Überhaupt will ich alle Übungen mitmachen, die gehen. Ich will den Anschluss nicht komplett verlieren“, sagt der Ex-Kapitän des TV Cloppenburg.

Vor fünf Wochen wurde er operiert. Direkt nach dem Eingriff habe er zwar Schmerzen gehabt, insgesamt sei die Operation aber gut verlaufen, berichtet Freese. Ein wenig geschwollen ist sein Knie noch. Doch er will jetzt hart daran arbeiten, um Fortschritte zu erzielen. Bis er aktiv ins Geschehen auf dem Handballfeld eingreifen kann, wird es allerdings noch Monate dauern. Das bedauert nicht nur Freese selbst, sondern naturgemäß auch sein Trainer. „Wir haben uns das mit Tobi natürlich anders vorgestellt. Eigentlich sollte er auf Anhieb Marvin Pfeiffer eins zu eins ersetzen“, sagt Naumann. Pfeiffer hat sich dazu entschlossen, zum Drittligisten Hannover-Burgwedel zu wechseln.

Coach Naumann hat neben dem Rückraumspieler noch ein weiteres Sorgenkind in seinen Reihen: Rechtsaußen Jannis Jacobsen. Schon gegen Ende der Vorsaison fehlte der Linkshänder immer wieder. „Jannis kämpft mit Hüftproblemen“, erläutert sein Trainer. „Wir wollen das Problem jetzt mit Krankengymnastik und Physiotherapie in den Griff bekommen.“

Hoffnungsvolle Talente im Kader

Doch trotz der gesundheitlichen Probleme von Freese und Jacobsen ist Tobias Naumann mit der Zusammenstellung des Kaders zufrieden. Für die rechte Außenbahn hätte er zwar gerne noch einen weiteren Mann in seinem Team, doch zu diesem Zeitpunkt sei es eben auch schwierig, einen neuen Spieler zu verpflichten. Naumann ist mit seiner Mannschaft vor allem deshalb zufrieden, weil sie über eine gute Mischung verfügt. Zum einen sind da die erfahrenen Kräfte wie Florian Block-Osmers, Kevin Podien, Arne von Seelen, Steffen Fastenau oder Fabian Balke, die in einem Spiel den Unterschied machen können. Andererseits kann Naumann auf viele hoffnungsvolle Talente setzen. Ganz frisch dabei: Mohamed Sibahi und Hendrik Budelmann. Beide jungen Akteure kommen mit der Erfahrung der Jugend-Bundesliga nach Achim – Sibahi sammelte sie mit dem TV Oyten, Budelmann mit der SG HC Bremen/Hastedt.

Besonders Mohamed Sibahi könnte zu mehr Einsatzzeiten kommen als zunächst vermutet. Der Grund ist Freeses Ausfall. Tobias Naumann wird jedoch alles dafür tun, um das Talent nicht zu verheizen. „Mo ist ein sehr engagierter Junge, der sicher auch eine längere Perspektive bei uns haben wird. Aber in der Deckung muss er noch zulegen.“ Zulegen – dieses Wort trifft auch auf die jungen Spieler zu, die bereits in der vergangenen Saison mit der SG Achim/Baden in der Oberliga aufliefen. So würden die Erwartungen an Noah Dreyer, Malte Meyer oder Erik Schmidt in den kommenden Monaten sicherlich noch steigen, sagt Naumann: „Ich bin mir aber sicher, dass sie alle den nächsten Schritt machen.“ Gleiches gilt für Rückraumshooter Joost Windßus. „Ich erwarte von Joost schon, dass seine Leistungen konstanter werden“, fordert Naumann. Dass Windßus das Zeug für die Oberliga hat, stellte er in seinem ersten Jahr in der vierten Liga mehrmals unter Beweis.

Einige Testspiele auf dem Plan

Mit seinem jungen und talentierten, gleichzeitig aber auch erfahrenen Kader geht Naumann nun die intensive Vorbereitung an. Bis zum Saisonstart wolle der Coach voll durchziehen, längere Trainingspausen soll es nicht geben, verrät Naumann: „Natürlich wird der eine oder andere Spieler aufgrund von Urlaub auch mal fehlen. Aber bis zum ersten Spiel wollen wir die ganze Zeit am Start sein.“ Zur Vorbereitung gehören darüber hinaus einige Testspiele – unter anderem hat die SG Begegnungen mit der HSG Heidmark und der HSG Nienburg verabredet.

Die Nienburger gehören in der Oberliga Niedersachsen zu den Spitzenteams. Für die SG dürfte es nur hilfreich sein, sich mit solchen Gegnern zu messen. Denn die Gegner in der Oberliga Nordsee dürften in der neuen Saison kaum schlechter sein als im der vergangenen. Einige Teams haben mächtig aufgerüstet. „Angst habe ich deshalb aber nicht“, versichert Naumann. Auch die Qualität seines Kaders sei groß. Dennoch ist sich Naumann darüber im Klaren, dass nach den intensiven Wochen während der Vorbereitung intensive Monate im Ligabetrieb warten.