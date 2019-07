Eine Enttäuschung hat das Jahr 2019 bisher für Nadine Husenbeth bereit gehabt. Die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde findet in diesem Jahr ohne die Sottrumerin statt. Nun folgte wieder eine positive Nachricht von der 26-Jährigen. Beim internationalen Dressurturnier in Cappeln verbuchte sie gleich zwei Triumphe mit ihrer siebenjährigen Zukunftshoffnung Faviola, deren Spitzname Olga lautet.

„Olga hat nochmals einen Entwicklungsschritt gemacht und hat zwei super Auftritte hingelegt. Sie hat sich unglaublich ausdrucksstark präsentiert. Das haben auch die Richter immer wieder erwähnt“, erzählte Husenbeth. Und die Richter verhalten dem Gespann daher auch zu zwei Siegen. 79,80 Prozentpunkte bedeuten in der ersten Prüfung die goldene Schleife. Mit 79,20 Prozentpunkten folgte einen Tag später Sieg Nummer zwei.

Apropos Nummer zwei: Das Turnier in Cappeln war für das Duo Husenbeth/Faviola erst das zweite internationale. „Daher bin ich natürlich besonders stolz. Ich habe das Grinsen auch die ganzen Tage nicht mehr aus dem Gesicht bekommen“, freute sie sich. Und damit nicht genug der Freude. Mit Florida, ihrem Erfolgspferd, welches mittlerweile in Rente ist, gewann Husenbeth vor Jahren ebenfalls in Cappeln. „Und ich bin ein bisschen abergläubisch, daher sehe ich das als gutes Omen an.“

Lob von Isabell Werth

Jedoch hatte Husenbeth in Cappeln nur vier Konkurrenten. „Warum, das weiß ich nicht, aber die Qualität war dennoch sehr hoch“, versicherte sie. Das lässt auch das weitere Starterfeld vermuten, war darunter doch auch Isabell Werth zu finden. Und die hatte abermals lobende Worte für Husenbeth und Faviola übrig. „Ich sehe das ja eh so, aber wenn andere sagen, welch ein tolles Pferd Olga ist und welches Potenzial sie besitzt, dann ist das sehr besonders und macht mich stolz.“