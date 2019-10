Michele Dahlendorf traf für Intschede erneut am häufigsten. Ihre acht Tore verhalfen dem TSV diesmal aber nicht zum Sieg. (Björn Hake)

Bützfleth. Mit fünf Siegen waren die Handballerinnen des TSV Intschede furios in die Landesliga gestartet. Im sechsten Spiel ist der Aufsteiger nun erstmals nicht als Sieger vom Feld gegangen. Bei der HSG Bützfleth/Drochtersen musste sich die Mannschaft von Trainer Jannik Sievers mit 25:34 (12:16) geschlagen geben. Da der ATSV Habenhausen beim SV Werder Bremen III nicht über ein 32:32 hinausgekommen war, bleibt der TSV trotz der Niederlage in der Tabelle auf Rang eins.

Nur einmal lagen die Gäste beim Klub von der Unterelbe vorne – beim 3:2 (4.) durch Michele Dahlendorf. Im weiteren Verlauf zog die HSG Bützfleth/Drochtersen bis zur 12. Minute auf 9:5 davon. Mit dem Abstand ging es auch in die Pause. In den zweiten 30 Minuten wurde es dann nicht mehr spannend. Bis auf neun Tore baute die HSG ihre Führung zwischenzeitlich aus – 28:19 (48.). In der Schlussminute traf Lisa Marie Gerling mit ihrem insgesamt dritten Treffer für die Gäste zum Endstand.