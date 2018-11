Alina Mielczarek verlor mit Morsum das Derby gegen Intschede. (Björn Hake)

Landkreis Verden. In der Handball-Landesklasse der Frauen wurde das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem TSV Intschede und dem TSV Morsum zu einer klaren Sache – und zwar für den TSV Intschede. Zwischenzeitlich lag der Klub vom Weserstrand mit elf Toren vorne. Keine Punkte gab es derweil für die HSG Cluvenhagen/Langwedel im Kellerduell bei der HSG Mittelweser/Eystrup.

TSV Intschede - TSV Morsum 32:27 (16:10): Kann der mit zwei Niederlagen in die Saison gestartete TSV Intschede noch einmal ins Titelrennen zurückkehren oder untermauert der TSV Morsum seinen zweiten Rang hinter Spitzenreiter ATSV Habenhausen II? Das waren die Fragen vor dem Derby. Am Ende gingen beide Zähler an Intschede. Und das verdient, da waren sich die Trainer beider Vereine einig. Seine Mannschaft habe einen „perfekten Tag“ erwischt, meinte Intschedes Coach Jannik Sievers. Man werde jetzt aber nicht gleich die Saisonziele nach oben korrigieren. „Intschede hat das richtig gut gemacht. Wir haben weder in der Abwehr noch im Angriff zu unserer Form gefunden“, erkannte auch Morsums Trainer Timo Lütje die Leistung des TSV um seine elffache Torschützin Michele Dahlendorf an. Beim TSV Morsum droht Lena Meding eine Zwangspause. Die Rückraumspielerin musste nach 20 Minuten mit einer Zerrung vom Feld. Der TSV Intschede hatte sich auf 7:3 abgesetzt und die Führung auf elf Tore ausgebaut – 27:16 (46.). Schlussendlich waren die Gäste mit dem Resultat noch gut bedient. Zwischenzeitlich hatte Saskia Küster für Morsum auf 27:31 verkürzt.

HSG Mittelweser/Eystrup - HSG Cluvenhagen/Langwedel 31:26 (15:11): So nah dran an einem Punktgewinn wie in Hoya waren die Gäste aus Cluvenhagen in dieser Saison noch nie. Nach einem Sechs-Tore-Rückstand (11:17) kämpfte sich die Mannschaft von Trainerin Svenja Vast mehrmals auf zwei Treffer heran. Letztmals beim 26:28 durch Melanie Otto etwa drei Minuten vor dem Ende. Belohnen konnte sich die HSG jedoch nicht für die tolle Moral. In der Schlussphase traf der Gegner noch dreimal zum Endstand. Für die Vast-Crew geht das Warten auf die ersten Punkte weiter. In Durchgang eins war lange kein großer Unterschied zwischen den beiden Teams auszumachen. Bis zum 13:11 war es eine Partie auf Augenhöhe. Erst danach traf die HSG Mittelweser/Eystrup dreimal in Folge zum Halbzeitstand.