Traf für den TSV Intschede achtmal: Michele Dahlendorf. (Sebi Berens)

Landkreis Verden. Durch einen Sieg beim SVGO Bremen und der gleichzeitigen Niederlage des TSV Morsum gegen die SG HC Bremen/Hastedt steht der TSV Intschede einen Spieltag vor Ende der Spielziet in der Handball-Landesklasse der Frauen kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga. Während es für das Team vom Weserstrand am Ende der Saison voraussichtlich eine Liga nach oben geht, steht schon seit Längerem fest, dass die HSG Cluvenhagen/Langwedel die Landesliga in die andere Richtung verlassen muss. Im letzten Heimspiel gab es für den Aufsteiger auch gegen die SG Arbergen-Mahndorf nichts zu holen.

SVGO Bremen - TSV Intschede 27:34 (14:18): Mit zwei Zählern Vorsprung auf den TS Woltmershausen und dem um 19 Tore besseren Torverhältnis geht der TSV Intschede am Sonntag, 5. Mai, in das letzte Saisonspiel bei der HSG Mittelweser/Eystrup. Glückwünsche würde er noch nicht annehmen, sagte Trainer Jannik Sievers, denn der Aufstieg sei rechnerisch noch nicht unter Dach und Fach. Nachdem der TSV Intschede das Hinspiel gegen den SVGO mit 27:34 verloren hatte, leuchtete am Freitag exakt das gleiche Ergebnis von der Anzeigentafel in der Halle an der Sperberstraße. Dieses Mal kam der Sieger allerdings aus dem Landkreis Verden. „Wir haben zum Ende hin unsere konditionellen Vorteile ausgespielt“, schilderte Jannik Sievers. Beim 22:20 (39.) aus Sicht der Gäste war noch nicht abzusehen, wer die Begegnung gewinnt. Im Schlussdrittel musste der Tabellensechste dann aber abreißen lassen. Tor um Tor zogen die Gäste unter dem Jubel der 30 mitgereisten Fans davon. Das Gros der Treffer bei den Gästen erzielten Luisa Hahn und Michele Dahlendorf. Achtmal waren beide Spielerinnen erfolgreich.

TSV Morsum - SG HC Bremen/Hastedt 23:34 (17:17): Eine „gebrauchte zweite Halbzeit“ sah Timo Lütje bei seiner Sieben. „Bis zur Pause ist es eine offene Partie. Dann klappt bei uns nichts mehr und Hastedt liefert eine Galavorstellung ab“, schilderte der Trainer des TSV Morsum die 60 Minuten. Nachdem sich das Thema Aufstieg für dieses Jahr erledigt hatte, unternimmt der TSV in der kommenden Spielzeit einen neuen Anlauf – und das mit nahezu unverändertem Kader. Verabschiedet wurde am Rande des letzten Heimspiels nur Maja Selmikat. Die Torfrau hatte die komplette Serie verletzungsbedingt verpasst. In der kommenden Saison will die frühere Achimerin in der Regionsoberliga beim TSV Daverden wieder einsteigen. Zurückkehren wird beim TSV Morsum Anina Sczeszny nach einer Schwangerschaftspause. Die aktuelle Begegnung verlief bis zum 18:19 (35.) ausgeglichen. Dann legten die Gäste um ihre starke Achse Melina Frank und Kristin Klein zu. Am Ende wurde es deutlich. „Hastedt hat eine gute Truppe zusammen, die sind deutlich stärker als es der Tabellenplatz aussagt“, zollte Lütje den Bremerinnen Respekt.

HSG Cluvenhagen/Langwedel - SG Arbergen/Mahndorf 15:27 (8:17): 0:38 Punkte, 337:576 Tore – das ist die Bilanz der HSG Cluvenhagen/Langwedel, nachdem es auch im letzten Heimspiel der Saison nichts geworden ist mit etwas Zählbarem. Am letzten Spieltag steht der HSG nochmals ein ganz schweres Spiel ins Haus. Die Mannschaft von Trainerin Svenja Vast, die in der kommenden Serie bei den Frauen der HSG Verden-Aller auf der Bank sitzt (wir berichteten), bekommt es mit dem TS Woltmershausen zu tun, der sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen darf. Gegen Arbergen musste das Schlusslicht früh abreißen lassen. Beim 2:2 (6.) durch Katharina Warnke stand es letztmals Unentschieden. Über 12:6 (22.) zogen die Gäste bis zur Halbzeitpause auf neun Tore davon.