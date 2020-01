Intschede. Angesichts der Tabellensituation ist die folgende Meldung keine überraschende: Der TSV Intschede hat mit dem Trainerduo der Frauen-Handball-Mannschaft die Zusammenarbeit verlängert. Jannik Sievers und Niklas Bodenstab coachen den Aufsteiger in der Landesliga, treten mit dem TSV am Sonntag beim SV Werder Bremen III an (siehe Vorbericht auf dieser Seite) und stehen mit ihm derzeit auf Rang zwei. „Da war es für den Vorstand natürlich keine Frage, diese erfolgreiche Kombination auch für die kommende Saison zu verpflichten. Beide ergänzen sich super und entwickeln das Team weiter“, heißt es in der Pressemitteilung des TSV. Jedoch wird Jannik Sievers eventuell im Rahmen seines Lehramtsstudiums ein Auslandssemester absolvieren. In diesem Fall signalisierte der Vorstand bereits volle Unterstützung für Niklas Bodenstab, der dann die Geschicke der Mannschaft leiten soll.