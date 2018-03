Achim. Diese Aufgabe ist ohnehin eine schwierige und wird am Sonnabend noch schwieriger sein: Jene Aufgabe, die in der Gymnasiumhalle auf die SG Achim/Baden wartet (Anpfiff um 19 Uhr), hört auf den Namen SG HC Bremen/Hastedt. Die Bremer kommen als klarer Favorit über die Landesgrenze – und dass aus drei Gründen: Der HCB befindet sich aktuell in einer Top-Verfassung. Das Team um Spielertrainer Marten Franke hat die sechs vergangenen Spiele in der Handball-Oberliga gewonnen. Zudem hat er in dieser Saison bereits zweimal die Achimer besiegt, und zu guter Letzt befinden sich die Gastgeber in einer extrem angespannten Personalsituation. Das Motto des Heimspiels dürfte für die Achimer damit heißen: Irgendwie durchbeißen.

Tobias Naumann ist derzeit wahrlich nicht zu beneiden. Denn der Trainer der SG Achim/Baden musste in den vergangenen Spielen erst einmal viel darüber nachdenken, mit welchem Kader er antreten kann. Besonders im Rückraum gehen dem Coach die Spieler aus (wir berichteten). Das wird auch gegen die formstarke SG HC Bremen/Hastedt nicht anders sein: Steffen Fastenau wird diesmal fehlen, genauso wie der langzeitverletzte Dennis Summa. Verletzt sind auch Marvin Pfeifer und Jan Wolters. Sie werden gegen die Bremer ebenfalls ausfallen. Mittlerweile wurden beide genauer untersucht. „Jan fällt wegen seiner Knieverletzung wahrscheinlich bis zu sechs Wochen aus. Bei Marvin sieht es dagegen danach aus, dass er an der Schulter nicht operiert werden muss. Wie lange er pausiert, ist aber noch offen“, sagt Naumann.

Hinzu kommt, dass Florian Block-Osmers unter der Woche krank gewesen ist. „Bei ihm müssen wir gucken, inwiefern er wieder fit ist“, sagt Naumann. Aufgrund der angespannten Personallage wird sich der Coach in der zweiten Mannschaft bedienen müssen. „Wir werden wohl Benjamin Janssens hochziehen“, teilt der SG-Trainer mit.

In der Vorwoche wurde in Neerstedt Patrick Denker reaktiviert. Der Linkshänder sagte im Gespräch mit unserer Zeitung zwar, dass sein Einsatz wahrscheinlich nur eine Ausnahme gewesen sei, doch Naumann könne es sich durchaus vorstellen, dass Denker ein weiteres Mal aushilft: „Grundsätzlich schließe ich da nichts aus. Und ich glaube, dass Patrick sein kurzes Intermezzo nicht mit einer Niederlage abschließen will.“ Doch auch ohne die vielen Ausfälle wäre die SG HC Bremen/Hastedt eine sehr hohe Hürde für die Achimer. Das hat sich bereits zweimal in dieser Saison gezeigt. Das Hinspiel gewann der HC mit 27:21. Er setzte sich zudem mit 24:18 im Pokal durch.

„Realistisch betrachtet, sind unsere Siegchancen nicht groß“, sagt Naumann im Hinblick auf die schwierige Ausgangslage, mit der sein Team in diesen Wettkampf gehen muss.