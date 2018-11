Im November 2017 war der Platz am Arenkamp in einem sehr schlechten Zustand. Das soll sich in diesem Jahr nicht wiederholen. (Björn Hake)

Uphusen. Die Winterpause beginnt für den TB Uphusen nun doch eine Woche früher als geplant. Der Grund: Das Heimspiel des Fußball-Oberligisten gegen Eintracht Braunschweig II ist abgesagt worden. Eigentlich sollte die letzte TBU-Begegnung im Jahr 2018 am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen werden. Doch nun hat die Stadt Achim den Fußballplatz am Arenkamp gesperrt.

Im ersten Moment kommt die Entscheidung ein wenig überraschend daher. Schließlich wird seit vielen Wochen darüber geklagt, dass zu wenig Regen vom Himmel gefallen ist. Die Stadt Achim hat dennoch ihre Gründe für eine Sperrung des Platzes gefunden. „Das Problem ist, dass wir zuletzt nachts Frost hatten und am Donnerstag Regen. Die Seiten des Fußballplatzes waren dadurch ziemlich aufgeweicht. Das Wasser konnte durch den Frost nicht richtig versickern“, erklärte Julian Hanke aus dem Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung in der Achimer Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung. „Daher haben wir uns entschieden, den Platz dichtzumachen.“ Als reine Vorsichtsmaßnahme wollte Hanke den Entschluss nicht bezeichnen. „Es würde uns aber sehr viel Arbeit machen, wenn wir einen kaputten Platz wieder herstellen müssen.“

Verständnis beim TBU

Für die Entscheidung der Stadt hat der betroffene Verein Verständnis. „Der Platz war am Donnerstag schon sehr seifig. Die Stadt hat sicherlich keine große Lust, den Platz den gesamten Winter wieder herzurichten. Ich kann das schon verstehen“, sagte Uphusens Sportlicher Leiter Florian Warmer. Zudem erinnerte Warmer an die Situation aus dem Jahr 2017, als reihenweise Fußballspiele aufgrund schlechter Platzverhältnisse abgesagt werden mussten – auch am Arenkamp. Dem Sportlichen Leiter ist eine Partie besonders im Gedächtnis geblieben: die Begegnung gegen den 1. FC Wunstorf. Der Platz am Arenkamp wurde im November 2017 derart ramponiert, dass das Feld für den Rest des vergangenen Jahres gesperrt werden musste. Eine solche Situation wolle niemand erneut erleben, meinte Florian Warmer: „Das Feld sah damals nach dem Spiel aus, als wenn dort Spargel gestochen wurde.“

Fabrizio Muzzicato vertritt ebenfalls die Meinung des Sportlichen Leiters. „Wahrscheinlich muss man da einfach Vernunft walten lassen“, sagte der Coach des Fußball-Oberligisten. „Ich war am Donnerstag selbst noch einmal auf dem Platz. Er war schon sehr seifig. Es soll am Wochenende ja wieder regnen. Natürlich ist es auch schwierig einzuschätzen, ob das Feld dieses eine Spiel nicht doch vertragen kann. Aber es gibt da nun einmal diese kleine Vorgeschichte.“ Auch Muzzicato kann sich noch zu genau an die Platzverhältnisse nach der Wunstorf-Partie erinnern: „Der Platz sah damals nach 20 bis 25 Minuten dermaßen schlecht aus. Das hatte ich vorher noch nie gesehen. Wir müssen die Entscheidung der Stadt akzeptieren. Einerseits ist es wohl vernünftiger, das Spiel gegen Braunschweig erst im neuen Jahr auszutragen. Anderseits ist es schade.“

Denn Fabrizio Muzzicato hatte sich durchaus auf den Vergleich mit der Drittliga-Reserve von Eintracht Braunschweig gefreut. „Das ist spielerisch ein gutes Team. Und solche Gegner liegen uns eigentlich recht gut“, findet der Coach des TB Uphusen. Der Gegner aus der Löwenstadt wäre allerdings mit einer sehr großen Portion Selbstvertrauen in den Achimer Westen gekommen. Denn die Eintracht hatte zuletzt gegen den VfL Oyten (7:0) und MTV Wolfenbüttel (4:1) zwei deutliche Erfolge gefeiert. „Angst hätten wir aber nicht gehabt“, sagte Muzzicato.

Doch Spekulationen, wie das Spiel verlaufen wäre, sind hinfällig. Fakt ist aber, dass der TB Uphusen mit 23 Punktenm auf dem Konto überwintert.