Es half alles nichts: Der TV Oyten (rote Trikots) musste Tjare Müller (Nummer 15) und dem SV Vorwärts Hülsen den Sieg überlassen. (Michael Galian)

Dem SV Vorwärts Hülsen ist gegen den weiterhin sieglosen TV Oyten der zweite Saisonsieg geglückt. Der 2:1 (1:0)-Erfolg beim TVO geriet aber schnell in den Hintergrund. Nach Spielschluss machte Hülsens Trainer Marc Jamieson seinen Entschluss über einen baldigen Abschied öffentlich, da es „weder im Umfeld, noch im Vorstand des Vereins stimme“.

„Das Ganze ist eine Katastrophe, eine viel zu schnelle Entscheidung. Es gab vor zwei Wochen ein klärendes Gespräch, dass es weiter geht, bis ein neuer Trainer gefunden wurde. So weit sind wir derzeit aber noch nicht“, erklärte Hülsens sportlicher Leiter Jan Twietmeyer, der zugleich auch Jamiesons Co-Trainer ist. Am Spiel seines Teams in Oyten durfte Twietmeyer hingegen viel Freude haben. Die Gäste bestimmten die Anfangsphase, verpassten es lediglich, Tore zu erzielen. Erst in der 35. Minute traf Zekirja Paloshi nach Vorarbeit von Maurice Bertram zur verdienten Führung der Gäste. Dennoch hätte es auch gut 1:1 stehen können, aber Oytens Daniel Aritim vergab die Großchance. „Wenn du solche Chancen auslässt und dann so schläfrig aus der Kabine kommst, dann wird es natürlich schwer, zu punkten“, schüttelte Oytens Trainer Axel Sammrey den Kopf.

Schläfrige Oytener

Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, lag der Ball erneut im Oytener Netz. Nach einer starken Einzelaktion scheiterte Felix Wolf am Pfosten, Max Dirani schaltete jedoch schnell und verwertete den Abpraller (46.). Anschließend entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel mit kleineren Chancen auf beiden Seiten. So entschärfte Oytens Torhüter Christian Rahtjen einen Freistoß vom Amer Özer. Auf der Gegenseite traf Thomas Baumann völlig freistehend den Ball nicht. In der Nachspielzeit musste zunächst Amer Özer nach einem weiteren Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz, dann ertönte nach Foul an Oytens Amadinho Kone der Elfmeterpfiff. Der eingewechselte Firat Karaca trat an, SVV-Keeper Bastian Rosilius parierte, doch Anton Strodthoff war per Nachschuss zur Stelle – 1:2 (90.+3).