Beim Fußball-Bezirksligisten SV Vorwärts Hülsen haben die Vereinsverantwortlichen die aktuelle Pause genutzt, um schon einmal die Planungen für die kommende Saison voranzutreiben. Nun hat der Klub aus dem Südkreis bekannt gegeben, dass Jan Twietmeyer die Mannschaft auch in der Spielzeit 2021/2022 trainiert. Zudem wurde auch mit den beiden Assistenz-Trainern Bastian Rosilius und Benjamin Bauer verlängert. Unter dem Trio hat der SVV in der aktuell unterbrochenen Saison gute Leistungen gezeigt. In der Staffel 2 der Bezirksliga Lüneburg 3 liegt das Twietmeyer-Team aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und somit auf Kurs Meisterrunde.