Gerade mal 13 Jahre alt und schon Teil des Damen-Nationalteams: Jana Bozek, Rollstuhlbasketballerin des TSV Achim Lions. (FR)

Erfreuliche Oster-Überraschung für Jana Bozek. Die Rollstuhlbasketballerin des TSV Achim Lions steht überraschend im Europameisterschafts-Kader der deutschen Damen-Nationalmannschaft. Diese Nachricht legte Bundestrainer Martin Otto der Achimerin zu Ostern ins Nest.

Völlig unerwartet bekam Bozek die Zusage, ist sie doch gerade mal 13 Jahre alt und steht nun im zwölfköpfigen Kader der Mannschaft, die sich 2018 bei der Weltmeisterschaft in Hamburg mit Bronze schmücken durfte. „Jana wird nun also direkt internationale Luft bei den ‚Großen‘ schnuppern dürfen, das hat es in ihrem Alter wohl bisher kaum oder überhaupt noch nicht gegeben. Wir sind total stolz auf sie, freuen uns mit ihr und sind uns sicher, dass sie die deutschen Farben – und natürlich auch die des TSV Achim – würdig vertreten wird“, berichtete Lions-Pressesprecher und Spieler Roland Christmann erfreut.

Nach dem Auswahl-Camp in Bonn verkündete das Trainerteam die Entscheidungen. Anschließend ging es für das Nationalteam direkt nach Lanzarote, wo nun für Jana Bozek – wird von ihren Eltern begleitet – und Co. bis Ende April ein intensives Trainingslager stattfindet. Ende Juni wird dann die Damen-Europameisterschaft in Rotterdam ausgetragen.