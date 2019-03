Jana Kokot war Oytens beste Torschützin. Zehnmal traf sie in Netphen. (Björn Hake)

Die Personallage ist alles andere als rosig beim TV Oyten gewesen. Doch die Drittliga-Handballerinnen haben der Situation getrotzt und feierten im Nachholspiel beim TVE Netphen einem 21:17 (13:10)-Erfolg. Für die Partie im Siegerland musste ein neuer Termin gefunden werden, weil sie Ende Januar aufgrund des Endspiels der Handball-WM der Männer kurzfristig abgesagt worden war.

Oytens Trainer Jörg Leyens war nach der Begegnung glücklich. Und das nicht nur wegen der zwei Punkte, die mit auf die lange Rückreise genommen worden sind. Er war es auch deshalb, weil die Verstärkungen aus der zweiten Mannschaft, Jana Stoffel und Susanne Tauke, sich gut in die Mannschaft eingebracht hätten. Beide seien wichtige Faktoren gewesen, meinte Leyens. Zudem standen mit Mareen Köster und Marie Schote zwei Nachwuchsspielerinnen im Kader. Die Hilfe aus anderen TVO-Teams war auch vonnöten. Denn neben den beiden langzeitverletzten Denise Engelke und Patricia Lange musste Wiebke Meyer mit einer Knorpelblessur kurzfristig aussetzen.

Doch nicht nur mit den Leistungen der Aushilfen war Leyens zufrieden. „Wir hatten zudem zwei Torhüterinnen im Team, die sich toll ergänzt haben.“ Romina Kahler parierte unter anderem einen Siebenmeter, Bryana Newbern sogar deren fünf. Während der ersten 30 Minuten war es aber Jana Kokot, die ihre Mannschaft anführte. Sie markierte von den 13 Treffern des TVO alleine sieben. Damit hatte sie einen großen Anteil an der Drei-Tore-Führung beim Halbzeitpfiff. Bis dahin musste sich die Leyens-Sieben aber mächtig ins Zeug legen. Die Partie verlief bis in diese Schlussphase des ersten Abschnitts komplett ausgeglichen. Mit ihrem fünften Treffer markierte Kokot in der 27. Spielminute das 10:10. Die Gastgeberinnen sollten in der verbleibenden Spielzeit bis zur Pause nicht mehr treffen. Oyten machte es besser: Zunächst brachte Lisa Bormann-Rajes die Gäste in Führung. Anschließend stellte die Frau der ersten Halbzeit, Jana Kokot, auf 13:10 für die „Vampires“.

Nach dem Seitenwechsel wurden die beiden ersten Treffer von der Leyens-Sieben erzielt. Die Torschützin hieß beide Male Jana Kokot. Lisa Bormann-Rajes war für das 16:10 der Gäste verantwortlich. Die Tore bildeten gleichzeitig den Auftakt einer torarmen zweiten Hälfte. Insgesamt sollten nur 15 Treffer nach dem Kabinengang fallen. Auch dieses Detail machte Jörg Leyens glücklich: „Das war unsere stärkste Abwehrleistung der gesamten Saison.“