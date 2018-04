Nina Schnaars (am Ball) war in Elsfleth kaum zu bremsen. Insgesamt elf Tore markierte sie für den TV Oyten II. (Björn Hake)

Elsfleth. Mit dem erwarteten Sieg ist der TV Oyten II in der Handball-Oberliga der Frauen aus der Wesermarsch zurückgekehrt. Mit 33:24 (18:14) setzte sich die Truppe von TVO-Trainerin Jana Kokot am Sonnabend beim Ligaschlusslicht Elsflether TB durch.

Trotz des deutlichen Erfolges zeigte sich Kokot wenig angetan von der Darbietung ihrer Mannschaft. Gefühlt habe man in der Abwehr fast jeden Zweikampf verloren. „Bei einem solch schwachen Gegner muss man einfach deutlicher gewinnen“, meinte die Trainerin der Drittliga-Reserve. Ein weiteres Manko, das Kokot während der Begegnung ausmachte, ist der fahrlässige Umgang mit den Torchancen gewesen. „Sieben oder acht Konter lassen wir liegen“, beklagte Kokot.

In der Anfangsphase hatte sich in der Elsflether Stadthalle zunächst eine ausgeglichene Partie entwickelt. Beim 7:6 (12.) lag der ETB letztmals vorne. In der Folge drehten Jana Moll mit zwei Treffern von Rechtsaußen sowie Anna-Lena Kruse das Spiel – 9:7 (15.). Die Zwei-Tore-Führung hatte auch drei Minuten vor dem Seitenwechsel noch Bestand. 15:13 stand es zu diesem Zeitpunkt für den TV Oyten II. Danach bekamen die „Vampires“ den Gegner besser in den Griff. Susanne Tauke und Nina Schnaars erhöhten noch vor dem Kabinengang auf 18:13. Deutlicher wurde es dann aber erst im letzten Viertel der Begegnung. Zwischenzeitlich war der ETB beim 19:22 (41.) noch einmal auf drei Treffer herangekommen.

Im weiteren Verlauf zogen die Spielerinnen aus dem Verdener Nordkreis bis auf 33:23 davon. Ein Sonderlob gab es von Trainerin Kokot für die vierfache Torschützin Jana Moll. Die meisten Tore für den TV Oyten erzielten Nina Schnaars (11/2) und Jessica Radziej (7).