Jannis Elfers fällt fürs Erste aus. (Björn Hake)

Daverden. Dass die Verbandsliga-Handballer des TSV Daverden an diesem Sonnabend im Heimspiel gegen den TSV Bremervörde (Anpfiff um 17.30 Uhr) auf Niklas Wehrkamp und Constantin Pasenau verzichten müssen, stand bereits beim Abschlusstraining fest. Kreisläufer Wehrkamp kuriert seine Meniskusverletzung aus, Rückraumspieler Pasenau hat sich im ersten Saisonspiel beim TvdH Oldenburg den Fuß verstaucht (wir berichteten). Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Auftaktpartie an der Hunte auch bei Jannis Elfers in keiner guten Erinnerung bleiben wird. „Jannis hat sich in Oldenburg eine Rippe gebrochen und fällt vier bis sechs Wochen aus“, muss Ingo Ehlers nun den nächsten personellen Rückschlag vermelden. Als „harten Schlag“ bezeichnet der Trainer des TSV Daverden des Ausfall des Linkshänders. Sechs Treffer hatte Jannis Elfers bei der 29:37-Niederlage erzielt.