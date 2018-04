Daverdens Boyke Wilkens (am Ball) traf gegen Oyten viermal. (FOCKE STRANGMANN)

Daverden. Das Derby in der Handball-Landesliga der Männer zwischen dem TSV Daverden und den Gästen vom TV Oyten hatte nach 60 Minuten einen klaren und verdienten Sieger gefunden. Mit 37:22 (16:9) gingen beide Zähler an die von Thomas Panitz trainierten Daverdener.

Am Rande der Partie wurde allerdings bekannt, dass nicht nur die Grün-Weißen, bei denen Ingo Ehlers auf Thomas Panitz folgen wird, in der kommenden Spielzeit unter einem neuen Trainer auflaufen werden. Nach Panitz, der zur SG Arbergen-Mahndorf wechselt, machte auch Oytens Frank Janzen seinen Rückzug zum Saisonende publik. Der Lilienthaler hatte die Mannschaft bereits vor einer Woche darüber informiert, dass er für eine weitere Saison nicht zur Verfügung stehen werde. Zuvor hatten sich Gespräche mit dem Vorstand des TVO über eine Vertragsverlängerung in die Länge gezogen.

Zentrale Rolle für Thomas Cordes

In Oyten sollen die nachrückenden Talente aus der A-Jugend in der nächsten Serie frühzeitig mit in den Herrenbereich eingebunden werden. A-Jugend-Coach Thomas Cordes wird an dieser Stelle eine zentrale Rolle spielen. Wer an der Seite von Cordes dann mit für die Herren verantwortlich sein wird, ist derzeit allerdings noch offen.

In der Begegnung beim TSV Daverden musste der TVO kurzfristig auf seinen torgefährlichen Linkshänder Anton Zitnikov (Bänderverletzung) verzichten. Nach knapp 40 Minuten fiel bei den Gästen auch noch Ralf Warfelmann mit Verdacht auf Achillessehnenriss aus. Zu diesem Zeitpunkt lag die Heimmannschaft bereits deutlich vorne. Mit 23:14 führte die Panitz-Sieben.

Bereits die Trainingseinheiten unter der Woche hätten Spaß gemacht, sagte Panitz, der während des Derbys dann sogar noch mehr Freude verspürte. „Wir hatten endlich einmal wieder den kompletten Kader zusammen und haben dann im Spiel viel gewechselt“, sagte Panitz. Nur ein paar Tore zu viel habe seine Mannschaft kassiert. „Aber das ist Meckern auf hohem Niveau.“