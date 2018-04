Mit acht Treffern war Marico Dumke Oytens bester Torschütze. (Björn Hake)

Oyten. In der Handball-Landesliga der Männer hat der TV Oyten mit einem ungefährdeten 25:19 (12:7)-Erfolg gegen den TV Sottrum den Klassenerhalt perfekt gemacht. Sechs Zähler beträgt der Vorsprung des TVO drei Spieltage vor Saisonende auf den im direkten Duell unterlegenen Kontrahenten aus dem Landkreis Rotenburg.

In der Oytener Pestalozzihalle fehlten den Gästen am Sonnabend die Alternativen. Während Sottrums neuer Trainer Andreas Pott bei seinem Debüt auf Akteure wie Eric Kruse, Benjamin Schnäpp und Hendrik Splittgerber verzichten musste, hatte „Vampires“-Coach Frank Janzen seinen Kader mit vier Youngstern aus der A-Jugend aufgefüllt. Sottrum sei gegen den Innenblock mit Timo Blau, Malte Meyer und Jonas Schoof nur wenig eingefallen, resümierte Frank Janzen.

Janzen: Hätte höher ausfallen können

Bis zum 6:5 durch Fabian Kihsing (21.) waren die Männer von der Wieste in dem Abstiegs-Duell auf Augenhöhe geblieben. Die letzten neun Minuten vor dem Seitenwechsel gingen dann mit 6:2 an die Oytener. Dreimal war der junge Chris Ole Brandt in dieser Phase erfolgreich. In der zweiten Hälfte war der Vorsprung der Hausherren in Minute 47 auf sieben Tore angewachsen – 18:11. Zehn Sekunden vor dem Abpfiff traf Brandt mit seinem insgesamt vierten Treffer zum Endstand.

Frank Janzen stellte nach der Partie jedoch fest, dass der Sieg gegen sein dezimiertes Ex-Team durchaus höher hätte ausfallen können. „Wir haben wieder viele gute Chancen ausgelassen“, klagte der 63-jährige Lilienthaler. Für den TV Oyten erzielte Marico Dumke acht Treffer, der TV Sottrum hatte in dem fünfmal erfolgreichen Sven Thormann seinen besten Werfer.

Für die auswärts weiter sieglosen Sottrumer gilt es nun, in den beiden Heimspielen gegen den ATSV Habenhausen III sowie die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II die nötigen Zähler zum Klassenerhalt einzufahren. Im letzten Auswärtsspiel bei der SG Achim/Baden II dürften die Trauben für den TVS indes wohl zu hoch hängen.