Für Baden hat es beim SV Warnemünde nicht ganz zum Sieg gereicht. Aber das Team nahm einen wichtigen Zähler mit nach Hause. (Björn Hake)

Wer mit einem Boot auf der Ostsee herumschippert, der muss sich bei Wellengang auf ein Auf und Ab einstellen. Die Volleyballer des TV Baden befanden sich am Sonntag zwar nicht auf, sondern an der Ostsee, doch auch sie erlebten ein wahres Auf und Ab. Sie trafen in Rostock auf den SV Warnemünde. Als der letzte Ballwechsel gespielt war, stand für die Badener ein Ab – allerdings nur ein ganz kleines. Denn sie hatten ihr Minimalziel erreicht. Der Zweitligist von der Weser hatte beim favorisierten SVW einen Punkt geholt. Warnemünde setzte sich knapp mit 3:2 (25:23, 24:26, 19:25, 25:22, 15:11) gegen den Aufsteiger durch.

Die knappe Fünfsatz-Niederlage darf das von TVB-Coach Fabio Bartolone jedoch als Erfolg werten. Denn den Schwarz-Weißen hilft jeder Punkt, damit am Saisonende das große Ziel erreicht wird – der Klassenerhalt. Derzeit hat Baden fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Doch nicht nur die aktuelle Tabellensituation zeigt, dass die Badener in diesem Jahr den Sprung in die 2. Bundesliga zu Recht gewagt haben. Die Leistung gegen Warnemünde war ein weiterer Beweis dafür, dass der kleine Klub die richtige Entscheidung getroffen hatte. Allzu viel fehlte nämlich nicht und dem TV Baden wäre nach dem Sieg in Essen an der Ostsee die nächste Überraschung gelungen.

Vom 0:1 nicht beeindrucken lassen

Gleich zu Beginn des Matches, das am Ende fast zweieinhalb Stunden dauern sollte, waren die Badener dem SV Warnemünde ebenbürtig. Lange Zeit verlief der erste Satz ausgeglichen, bis sich der SVW doch noch absetzte (23:19). Das Bartolone-Team versuchte noch einmal alles, doch die Wende gelang nicht. Von dem Verlust des ersten Durchgangs ließ sich der Zweitliga-Neuling jedoch nicht beeindrucken. In Satz Nummer zwei zeigten die Gäste ihre Nervenstärke und gewann ihn in der Verlängerung (26:24). Durchgang vier sollte gegen Ende zu einer eher einseitigen Angelegenheit werden: Zunächst lief Baden zwar einem Rückstand hinterher, setzte sich dann aber doch mit 25:19 durch. Als der Satzball des dritten Abschnitts verwandelt worden war, stand fest, dass Fabio Bartolone und Co. nicht mit leeren Händen nach Hause fahren sollten. Zu mehr sollte es dann aber nicht mehr reichen. Nach dem 22:25 in Satz Nummer vier bestimmte Warnemünde das Geschehen im Tiebreak.

„Wir sind aber trotz der Niederlage überglücklich“, versicherte Fabio Bartolone nach dem Auf und Ab an der Ostsee. „Die Jungs haben ein sehr gutes Spiel gemacht und sind selbst sehr zufrieden mit dem einen Zähler. Auch vom Gegner haben wir sehr viel Lob bekommen. Dass wir diesen einen Punkt geholt haben, ist für uns sehr wichtig. In der Tabelle sieht es momentan sehr gut für uns aus.“

Dass es im entscheidenden Tiebreak für den stark aufspielenden TV Baden nicht mehr zum Sieg gereicht hat, habe einen einfachen Grund gehabt, stellte Fabio Bartolone fest: „Die Erfahrung hat uns gefehlt. In diesem Punkt war der Gegner dann doch besser als wir.“