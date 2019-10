Jens Dove setzt auf die Heimstärke

Oberliga Nordsee Frauen: Durch den 26:21-Sieg beim VfL Horneburg hat sich der von Jens Dove trainierte TV Oyten II in der Vorwoche wieder ein positives Punktekonto verschafft. Vor dem Heimspiel gegen den TV Dinklage setzt Oytens Trainer auf die Heimstärke seiner Mannschaft. „Dinklage tritt in der Fremde oft nicht ganz so stark auf. Beachten müssen wir Jana Stromann“, warnt Dove vor der aktuell besten Torschützin der Liga. 50 Treffer hat die Rückraumspielerin bislang erzielt. Der TVD kommt mit 5:5 Punkten in die Pestalozzihalle. Seine beiden Auswärtsspiele hat der Vierte der Vorsaison deutlich verloren. In Garrel gab es ein 26:36, die Begegnung beim VfL Oldenburg III ging mit 19:25 verloren. Fehlen wird aufseiten des TVO die dienstlich verhinderte Alena Böttjer. Alle anderen Spielerinnen seien fit, erklärt Dove. Auch Susanne Tauke steht wieder zur Verfügung. Die Rückraumspielerin hatte am vergangenen Wochenende bei der ersten Mannschaft ausgeholfen und bei der Niederlage gegen VfL Oldenburg II 45 Minuten auf der Platte gestanden.

Anpfiff: Sonnabend um 14 Uhr in Oyten