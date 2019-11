Oberliga Nordsee Frauen: Außenseiter können in der Regel befreit aufspielen. In genau dieser Rolle befindet sich an diesem Wochenende der TV Oyten II, seines Zeichens Siebter der Tabelle mit 8:6 Zählern. Für die Drittliga-Reserve geht es in der Pestalozzihalle gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter BV Garrel. Die Frage nach dem Favoriten ist somit geklärt. „Wir wollen, Garrel muss“, bringt es Jens Dove auf den Punkt. Bis auf die dienstlich verhinderte Alena Böttjer kann der Trainer der „Vampires“ seine derzeit stärkste Formation aufbieten. Ihren Einstand im Dove-Team gibt Theresa Beet aus der A-Jugend. Die junge Torfrau aus Riede nimmt den Platz von Fenja Hassing ein, die beim TVO bekanntlich in die Erste aufgerückt ist. Man werde sich etwas überlegen für das Duell mit dem Primus der Liga, sagte Jens Dove. Ein besonderes Augenmerk will er auf Lisa Noack und Melanie Fragge legen. Die beiden Youngster sind beim BV im rechten und linken Rückraum unterwegs. „Nach dem Sieg in Neerstedt sind wir im Soll und die Stimmung im Team ist gut“, freut sich Jens Dove auf die Aufgabe gegen den Tabellenführer.

Anpfiff: Sonnabend um 14 Uhr in Oyten