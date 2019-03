Aufgrund einer dünnen Personaldecke gab es unter anderem für Målin Ankersen (am Ball) kaum Zeit zum Durchschnaufen. (Björn Hake)

Wenn in der Handball-Oberliga Nordsee der Frauen der TV Oyten II und der VfL Oldenburg III aufeinander treffen, dann dürfen sich die Zuschauer auf viele Tore freuen. Das Hinspiel hatte Oytens Zweitvertretung in der Pestalozzihalle mit 41:36 gewonnen. Im Rückspiel zappelte der Ball nun sogar noch zweimal öfter im Netz. Nur blieben die Punkte dieses Mal an der Hunte: 44:35 (26:21) lautete das Ergebnis nach 60 Minuten für den VfL Oldenburg III. Durch die zweite Niederlage in Folge ist Oytens Drittliga-Reserve in der Tabelle ein wenig abgerutscht. Vier Spieltage vor Ende der Saison liegt die Mannschaft von Trainer Jens Dove auf dem sechsten Platz.

Der Angriff sei nicht das Problem gewesen, erklärte Dove. Vielmehr hätte sich am Ende auch die dünne Personaldecke bemerkbar gemacht, meinte der Trainer der Gäste. Da Kim Pleß und Annika Hübner fehlten, gab es im Rückraum für Målin Ankersen, Nina Schnaars und Susanne Tauke kaum Pausen zum Durchschnaufen. Tauke war zudem mit Linksaußen Jana Stoffel quasi direkt aus dem Skiurlaub zum Spiel gefahren. Alles in allem, meinte Jens Dove, seien es gegen die junge Drittvertretung des VfL schon ungünstige Umstände gewesen. Hinzu kam noch, dass in der Robert-Schumann-Halle die Anzeigetafel ausgefallen war. Jens Dove: „Wir mussten ständig bei der Aufsicht den Spielstand erfragen, das hat es nicht einfacher gemacht.“

Als Ausrede für die Niederlage wollte Oytens Coach aber weder die dünne Personaldecke noch die ungewohnte Situation in der Halle gelten lassen. Man habe sich in der Abwehr einfach zu schwach präsentiert, räumte der Übungsleiter der „Vampires“ ein. „Oldenburg ist mal mit der siebten Feldspielerin gekommen, dann haben sie komplett in Manndeckung verteidigt“, schilderte der Coach der Gäste. Bis zum 8:8 (11.) durch Jasmin Johannesmann war es eine offene Partie. Im weiteren Verlauf setzte sich der VfL über 13:10 (14.) bis zur Halbzeit auf fünf Tore ab. Die zweite Halbzeit verlief ähnlich wie der erste Durchgang. Bis zum 33:28 (44.) verlief die Begegnung ausgeglichen, dann setzten sich die Gastgeberinnen sich bis zum Ende noch auf neun Tore ab.