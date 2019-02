Für Janne Scheeper geht es mit dem TSV Thedinghausen nun in der Abstiegsrunde weiter. (Björn Hake)

Hannover. Die Hauptrunde in der Korbball-Bundesliga Nord ist abgeschlossen. Und für den TSV Thedinghausen ist sie so zu Ende gegangen wie sie begonnen hat: mit zwei Niederlagen. In Hannover verlor der Klub, der in der Vorsaison noch den Titel in der Nordstaffel gewonnen hatte, danach aber einen Aderlass im Kader verkraften musste, gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und den TSV Heiligenrode. Gegen die TSG setzte es für das von Anke Knief trainierte Team eine 5:15 (2:7)-Pleite. Das Resultat gegen Heiligenrode lautete 2:12 (1:4) aus Sicht der Thedinghäuserinnen. Der TSV steht in der Abschlusstabelle der Hauptrunde mit 0:28 Punkten am Ende des Tableaus.

„Dabei waren wir mit einem guten Gefühl nach Hannover gefahren“, sagte Anke Knief. Zu gerne hätte man sich zumindest mit einem Sieg aus der Hauptrunde verabschiedet. Doch auch in den beiden finalen Begegnungen wurden die Thedinghäuserinnen von dem Problem begleitet, das ihnen schon die gesamte Saison folgt. „Wir mussten in beiden Spielen wieder merken, dass es ohne Korbfrau schwierig in dieser Liga ist“, meinte Knief. Durch die Manndeckung, die der TSV spielen muss, fehle am Ende die Kondition und somit die Konzentration.

Abgestiegen ist der TSV Thedinghausen allerdings noch nicht. Denn nun tragen die vier Letzten der Hauptrunde eine Abstiegsrunde aus. Neben Thedinghausen starten in dieser der TSV Heiligenrode, TSV Barrien und die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Den Letzten dieser Runde erwischt es.

TSV Thedinghausen: Neele Knief (3 Körbe), Elke Dahme (2), Janne Scheeper (1), Kirstin Richert (1), Vanessa Rippe, Gabi Rippe, Cerrin Wolf, Nicole Wellmann.