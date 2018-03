Tobias Naumann geht das Heimspiel gegen Elsfleth positiv und mit seinem Rückraumspieler Marvin Pfeiffer (links) an. (Björn Hake)

Achim. Wenn es ein Wort gibt, das Sportler allgemein nicht mögen, dann ist es das Wort Abstiegskampf. Da geht es Tobias Naumann, Trainer der SG Achim/Baden, nicht anders. Noch ist die Lage beim Handball-Oberligisten nicht so prekär, dass von einem knallharten Abstiegskampf gesprochen werden muss. Damit das auch so bleibt, muss die SG in ihren kommenden Partien allerdings punkten. Naumann und Co. empfangen am Sonnabend (Anpfiff um 19 Uhr) den Elsflether TB. Der Klub aus der Wesermarsch hat nur einen Punkt weniger auf dem Konto als die Achimer.

Eine Woche später wartet das Heimspiel gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen, die selber noch längst nicht gerettet ist. Auf die Achimer warten somit die so oft zitierten Wochen der Wahrheit.

Naumann lässt vor dem Vergleich mit dem ETB keine zwei Meinungen zu: „Eine große Lücke zu den unteren Tabellenplätzen ist nicht mehr da. Wir stehen gegen Elsfleth in der Pflicht. Für uns muss ein Sieg her. Die Einstellung hat bei uns zuletzt aber gestimmt.“ Deshalb mache er sich keine großen Gedanken über eine Niederlage. Dass der Vorsprung zu den beiden Regelabstiegsplätzen bis auf vier Zähler zusammenschmolzen ist, liegt daran, dass die Achimer ihre drei jüngsten Spiele verloren haben. Dass diese Pleiten zustande gekommen sind, hat jedoch seinen Grund: Naumann musste in diesen Partien stets mit einer echten Rumpftruppe antreten. Um überhaupt genügend Spieler zur Verfügung zu haben, wurde gegen den TV Neerstedt kurzerhand Patrick Denker reaktiviert, eine Woche später trug Simon Bock überraschend das SG-Trikot.

Summa-Comeback rückt näher

Nach einem spielfreien Wochenende sehe es nun aber besser aus, sagt Naumann. Gegen den ETB stehen ihm wieder mehr Spieler zur Verfügung. Von seinen etatmäßigen Rückraumspielern – vor allem in diesem Bereich hatte die SG zuletzt Personalmangel – fehlen gegen Elsfleth lediglich Dennis Summa und Jan Wolters. „Wobei auch Dennis auf dem Weg der Besserung ist. Bis zu seiner Rückkehr dauert es nicht mehr lange“, sagt Naumann über seinen langzeitverletzten Leistungsträger. Der SG-Coach stellt also in Aussicht, dass Summa den Saisonendspurt mit angeht.

Und der rückt allmählich näher: Für alle Teams in der Oberliga Nordsee stehen noch acht Partien auf dem Programm. Und ein großer Teil der Mannschaften muss noch ein paar Punkte einsammeln, um sicher in der Liga zu bleiben. Der TV Neerstedt steht momentan bei 17:19 Punkten auf Rang acht. Dahinter folgen die SG Achim/Baden (15:21), der Elsflether TB (14:22), die HSG Schwanewede/Neuenkirchen (13:23) und der SV Beckdorf (11:25). Punktgleich mit dem SVB belegt der TSV Bremervörde den ersten Regelabstiegsplatz.

Der ATSV Habenhausen II ist nicht nur abgeschlagenes Schlusslicht. Das Team muss wahrscheinlich ohnehin zwangsabsteigen, weil sich die erste Mannschaft des ATSV in der 3. Liga West kaum noch retten kann. Mit einem halben Auge müssen die noch nicht gesicherten Oberligisten aber auch eine Klasse höher schauen. Denn neben dem designierten Absteiger ATSV Habenhausen kämpfen der VfL Fredenbeck (3. Liga Nord) und der OHV Aurich (3. Liga West) um den Klassenerhalt. Beide Klubs würden im Falle eines Abstiegs der Oberliga Nordsee zugeordnet werden und sich die Zahl der Absteiger aus der Nordsee-Liga dementsprechend erhöhen. Sprich: Im schlimmsten Falle müssten vier Teams den Gang in die Verbandsliga antreten. Derzeit schaut es aber nicht danach aus, weil sowohl Fredenbeck als auch Aurich keinen Abstiegsplatz belegen. Die SG Achim/Baden hat es in den beiden kommenden Heimspielen selbst in der Hand, Sorgen im Kampf um den Klassenerhalt erst gar nicht aufkommen zu lassen.

Dass das Team die Klasse besitzt, sich auch gegen die Topteams zu behaupten, hat es in dieser Spielzeit schon mehrfach bewiesen. Aus diesem Grund ist Tobias Naumann vor den kommenden Aufgaben auch nicht bange. „Für uns stehen wichtige Wochen an. Aber wir sind darauf vorbereitet. Dass wir uns in einer brenzligen Lage befinden, ist allerdings jedem Spieler bewusst.“ Deshalb sei er sich auch sicher, dass sein Team gegen Elsfleth die richtigen Mittel findet, um die zwei wichtigen Punkte in Achim zu behalten.