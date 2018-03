Verden. Nun sind die Landesliga-Fußballer des FC Verden 04 auf Schützenhilfe angewiesen: Nach der 2:4 (0:1)-Heimniederlage gegen den TuS Harsefeld ist der Klassenerhalt am letzten Spieltag aus eigener Kraft nicht mehr möglich.

Bei bestem Fußballwetter und einer ordentlichen Zuschauerkulisse starteten die Gastgeber verhalten in das für sie so wichtige Spiel. Früh musste Jonathan Schmude eine brenzlige Situation mit einer riskanten Grätsche entschärfen (9.). Auf der Gegenseite brach Patrick Zimmermann auf der Außenbahn durch, übersah aber seine freien Mitspieler im Zentrum und wählte stattdessen den Torabschluss (17.). Eine Minute später scheiterte Kapitän Mirco Temp mit einem direkten Freistoß am gegnerischen Torhüter. Die Führung erzielten wenig später die Gäste per Foulelfmeter. Ein Wegrutschen eines Harsefelder Angreifers wertete Schiedsrichter Tom-Florian Holzky als Foulspiel von Sören Radeke. Alexander Martens verwandelte den Strafstoß sicher (24.). Die Platzherren taten sich weiterhin sehr schwer, hatten aber dennoch die große Chance zum Ausgleich. Andreas Appelhans setzte einen Kopfball aus sechs Metern nur knapp neben den Pfosten (40.). Die perfekte Flanke kam von Alexander Halinger, der vor der Begegnung aus dem Kreise der Mannschaft verabschiedet wurde. Der Routinier läuft fortan für die Altherrenmannschaft des Vereins auf.

Die zweite Hälfte begann mit stürmischen Gästen. Klärten zunächst Steen Burford und Sajieh Jaber gemeinsam in höchster Not (48.), lag der Ball kurze Zeit später doch im Tor der Gastgeber. Nach einem Diagonalball behielt der eingewechselte Henrique Fuchs Klein vor FC-Keeper Stefan Wöhlke die Nerven und schob ein (49.). Es dauerte noch rund zehn Minuten, ehe das Team von Sascha Lindhorst endlich aus ihrer Schockstarre erwachte. „Wir haben wahrlich keine gute erste Hälfte gespielt. Nach 60 Minuten wurde es deutlich besser, weil wir dann endlich die zweiten Bälle gewonnen haben“, erklärte der Übungsleiter.

Per Doppelschlag fand sein Team zurück ins Match. Maximilian Schulwitz verwandelte einen schmeichelhaften Foulelfmeter zum Anschluss (64.). Nur zwei Minuten später drückte der eingewechselte Katip Tavan eine starke Vorarbeit von Patrick Zimmermann über die Linie – 2:2 (66.). Tavan war es auch, der sieben Minuten vor dem Ende endgültig zum Helden hätte werden können. Nach einem tollen Querpass von Schulwitz schoss Verdens Angreifer den Ball jedoch zu zentral auf das Tor, sodass Adrian Schulz parierte. „Wenn Kato den macht, ist das Spiel wahrscheinlich durch. So haben wir danach alles nach vorne geworfen und wurden bestraft. Ein Punkt hätte uns aber ohnehin nicht geholfen“, sagte Sascha Lindhorst. In den Schlussminuten spielte der TuS Harsefeld zwei Konter mustergültig aus und stellte so den 2:4-Endstand her (89., 90.+ 2).

Der FC Verden 04 muss nun zum Abschluss beim SV Pennigbüttel unbedingt gewinnen und auf einen Ausrutscher des Rotenburger SV hoffen. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit wechselt Frederik Bormann vom Bezirkligisten FSV Langwedel-Völkersen zu den Reiterstädtern. „Ich hatte Fredi schon als jungen Spieler unter mir und freue mich riesig, dass er zu uns kommt. Er ist ein absoluter Teamplayer“, sagte Sascha Lindhorst. „Fredi kann mehrere Positionen spielen. Seine stärksten Spiele hat er aber im Mittelfeldzentrum gemacht.“