Bierden. Der Kampf um den Klassenerhalt in der Tennis-Landesliga wird für die Herren 40 des TV Bierden nicht einfacher: Nach der 2:4-Heimniederlage gegen die TSG Hatten-Sandkrug steht die Mannschaft vor dem abschließenden Saisonspiel nun gehörig unter Druck.

Davon ausgehend, dass am Ende gleich drei Teams die Liga nach unten verlassen müssen, hilft den Bierdener gegen den SC Schwarz-Weiß Cuxhaven nur ein Sieg weiter. Zusätzlich ist der TV Bierden dann noch auf Schützenhilfe des Tabellenvorletzten angewiesen. „Da muss also wirklich alles passen, damit es für uns noch reicht. So wie die Saison gelaufen ist, haben wir keine großen Hoffnungen“, erklärte TV-Mannschaftsführer Markus Meyer. Erstmals in dieser Saison trat die TSG Hatten-Sandkrug in Bestbesetzung an. Mit an Bord war somit auch die starke Nummer zwei, Sven-Erik Schmidt-Seidel, der bei seiner Saisonpremiere Lars Aßmann in zwei Sätzen bezwang. Auch an den Positionen drei und vier gab es für die Gastgeber nur wenig zu holen. Einzig auf Andreas Stodte war einmal mehr Verlass. Bierdens Spitzenspieler sicherte sich durch ein klares 6:4 und 6:1 im sechsten Auftritt seinen sechsten Einzelsieg und wahrte somit seine weiße Weste.

Mit einem 1:3-Rückstand im Nacken mussten nun also zwei Doppelerfolge her. Dies ließ sich jedoch nicht umsetzen. Zwar stellten Andreas Stodte und Lars Aßmann den Anschluss zum 2:3 her. Wenig später mussten Matthias Köhnecke und Markus Meyer ihren Gegnern gratulieren, sodass die 2:4-Niederlage feststand.

Weitere Informationen

TV Bierden – TSG Hatten-Sandkrug 2:4

Stodte – Seidl 6:4, 6:1; Aßmann – Schmidt-Seidel 4:6, 0:6; Behnken – Döring 2:6. 2:6; Köhnecke – Vergien 2:6, 2:6; Stodte/Aßmann – Seidl/Kimme 6:3, 6:3; Köhnecke/Meyer – Döring/Schmidt-Seidel 2:6, 5:7 FK