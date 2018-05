Seine Stärke ist vor allem das Laufen: Christian Siedlitzki. (FR)

Armsen. Es sind die großen Ziele, die sich Christian Siedlitzki gesteckt hat und nun auch wieder steckt. Der Armsener ist bereits im vergangenen Jahr in seiner Altersklasse Vizeweltmeister in den Disziplinen Sprintduathlon und Aquathlon geworden. Doch dieses Mal will der 52-Jährige Siedlitzki mehr. Wenn Anfang Juli in Dänemark wieder die Weltmeister gesucht werden, dann will der Österreicher einer von ihnen sein, am liebsten sogar zwei.„Natürlich möchte ich wieder einmal Weltmeister werden. Darum fahre ich auch hin. Ich werde alles geben.“

Auf der Insel Fyn (zu deutsch Fünen) wird das nächste Multisport-WM-Festival ausgetragen. Bei den Profis sowie in allen Altersklassen gilt es dann, die Weltmeister in fünf Disziplinen zu ermitteln. Neben Duathlon sind das Aquathlon und -bike, Cross-Triathlon und Triathlon (Langstrecke). Siedlitzki startet beim Sprintduathlon – Duathlon, der in Sprint- und Kurzduathlon unterteilt wird–, sowie beim Aquathlon. Beginnen wird er am 8. Juli mit dem Laufen gepaart mit Radfahren, ehe am 12. Juli das Schwimmen gepaart mit Laufen ansteht. Die WM-Vorbereitungen des Armseners verliefen aber nicht optimal: Im März schwächte ihn ein grippaler Infekt. Zwei Monate später sieht die Situation aber schon ganz anders aus.

Positiv stimmte Siedlitzki sein Abschneiden bei der Triathlon-Landesmeisterschaft, die am vergangenen Wochenende stattfand (wir berichteten). Er schnappte sich erneut den Titel in der Altersklasse M50-54 und bestätigte damit seine ansteigende Formkurve. Die Wochen zuvor waren geprägt von vielen intensiven Rad- und Laufkilometern. Das Schwimmtraining absolviert er im Freibad Rotenburg, da das Bad in Verden erst drei Wochen später eröffnet. „Der Zeitaufwand ist enorm, immer nach Rotenburg zu fahren“, merkt Siedlitzki an.

In Dänemark, wenn beim Sprintduathlon fünf Kilometer Laufen, 20 Kilometer Radfahren und dann noch zweieinhalb Kilometer Laufen anstehen, verspricht sich Siedlitzki viel von seinem Rennrad mit elektronischer Schaltung. Mit einem Gesamtgewicht von 6,5 Kilogramm gehöre es zu den leichtesten im Radzirkus. Zudem sei der Kurs auf Fyn wie maßgeschneidert für ihn. „Flach und schnell – so wird es sicherlich erst auf den letzten Laufkilometern entschieden.“

Auch beim Aquathlon – ein Kilometer Schwimmen und fünf Kilometer Laufen – rechnet sich Siedlitzki gute Chancen aus. „Mit großer Wahrscheinlichkeit wird beim Schwimmen der Neoprenanzug erlaubt sein, da die Ostsee bei Middelfart auch im Sommer nicht mehr als 19 Grad hat. Das wäre natürlich ein großer Vorteil gegenüber den guten Schwimmern.“