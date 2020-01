Insgesamt 20 Mannschaften spielen am Sonnabend und Sonntag in Thedinghausen um den JFK-Cup. (Björn Hake)

Julian Draxler, Timo Horn, Sonny Kittel und Leroy Sané sind längst auf der ganz großen Fußballbühne angekommen. Auf dem Weg dorthin mussten sie viele Stufen nehmen. Eine davon war für die Profis der JFK-Cup des MTV Riede. Als Kinder nahmen sie einst an dem Hallenturnier in der Gustav-England-Halle in Thedinghausen teil. Und wer weiß, vielleicht taucht auch am kommenden Wochenende der eine oder andere Nachwuchsfußballer im Kreis Verden auf, der in einigen Jahren die große Fußballbühne betritt. Denn auch bei der 17. Auflage des JFK-Cups starten wieder einige U11-Mannschaften von Bundesliga-Klubs. Neben diesen Teams sind Nachwuchsfußballer aus der Region und dem Ausland dabei. Ein Neuling sticht besonders hervor: Der Nachwuchs von Arsenal London feiert beim JFK-Cup seine Premiere.

International wird es gleich zu Beginn des Turniers, wenn am Sonnabend um 8 Uhr die allererste Begegnung angepfiffen wird. Das Eröffnungsspiel bestreiten in der Gruppe A der österreichische Traditionsklub Rapid Wien und der TSV Ottersberg. Gleich zum Start bekommen die Zuschauer geboten, was den JFK-Cup so besonders macht: Große Vereine treffen in Thedinghausen auf die kleinen. Letztere werden alles geben und versuchen, die Favoriten ärgern. Das Erlebnis steht in der Rangordnung aber ebenfalls weit oben. Neben Rapid und Ottersberg gehören noch der 1. FC Köln, Slavia Prag und Hannover 96 der Gruppe A an. Dass das Turnier bereits so früh beginnt, sei vor allem für den Nachwuchs der großen Vereine keine Besonderheit, sagt Bodo Meins, Mitglied des Organisationsteams: „Die Spieler wie auch deren Trainer und Betreuer kennen diese Strapazen, mit der nicht einfachen Anreise, der Unterbringung, ein eng gesteckter Spielplan, und auch mit einer fremden Sprache kann man sie nicht schocken.“

Eröffnungsfeier mit Lasershow

Neben dem Nachwuchs aus London startet zudem die U11 des AZ Alkmaar erstmals beim JFK-Cup. Die Niederländer tragen ihre Vorrundenspiele am Sonnabendvormittag aus. In der Gruppe B messen sie sich mit dem JSG Löwen, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC Berlin. Der Klub aus der Hauptstadt geht in diesem Jahr als Titelverteidiger ins Rennen.

Wenn alle Spiele der Gruppen A und B sowie einige Partien der Zwischenrunde absolviert sind, steht um 13 Uhr die offizielle Eröffnungsfeier des 17. JFK-Cups an. Neben der Vorstellung der 20 Mannschaften gibt es laut Bodo Meins ein reichhaltiges Rahmenprogramm: „Eine effektvolle Lasershow, eine Tanzgruppe und das Abspielen der Hymnen verleihen das gewisse Feeling auf den weiteren Turnierverlauf. Der gute Zweck wird vorgestellt, Grußworte aus Politik und Sport werden verkündet, und unter dem Motto der Veranstaltung ,Zu Gast bei Freunden‘ alle Teilnehmer und Besucher begrüßt.“

Nach den Feierlichkeiten begeben sich die Mannschaften der Gruppen C und D auf das Spielfeld. In Letzterer sind mit Bayer 04 Leverkusen und Werder Bremen zwei Nachwuchsteams von Bundesligisten vertreten. Komplettiert wird die Staffel von US Torcy Paris, der Deutsch-Tschechischen Fußballschule und dem Gastgeber. Die Jungs vom MTV Riede freuen sich auf alle Partien, besonder aber auf das Duell mit dem Nachbarn aus Bremen. Die JSG Bierden/Uphusen bekommt es in Gruppe C mit dem Hamburger SV, Union Berlin, der Baltic Footballschool und eben dem Neuling mit dem großen Namen zu tun. „Wie sich das Team von Arsenal London präsentiert, bleibt abzuwarten. Die Gunners haben mit diesem Jahrgang noch nie an einem Hallenturnier teilgenommen, deshalb freuen wir uns auf diese Premiere“, sagt Meins. „Das Teilnehmerfeld verspricht wieder erstklassigen Fußball mit viel Flair und Nervenkitzel“, sprudelt die Freude auf die zwei Turniertage förmlich aus Meins heraus.

Am Sonntag beginnen die Partien der Zwischenrunde ebenfalls um 8 Uhr. Danach stehen dann die Platzierungsspiele an. Das Finale soll um 14.45 Uhr angepfiffen. Zehn Minuten später soll der Sieger des 17. JFK-Cups feststehen. Alle Spiele können auch im Internet auf dem Portal sportdeutschland.tv verfolgt werden. Alle Information zu dem Turnier gibt es unter www.jfk-cup.de.