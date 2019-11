Lenny, Tayler und Artjom (v.l.) sowie Hermann Karnebogen und Jürgen Winkelmann (hinten, von links) zogen am Donnerstag die Lose aus dem Topf. (Björn Hake)

Dieses Turnier gehört seit Jahren zu den sportlichen Höhepunkten im Landkreis Verden – der JFK-Cup des MTV Riede. Das internationale Hallenfußballlturnier für U11-Junioren wird 2020 am 11. und 12. Januar in der Gustav-England-Halle in Thedinghausen ausgetragen. Zwar sind es noch ein paar Wochen, bis der Ball rollt, doch die teilnehmenden Teams wissen schon jetzt, auf wen sie in der Vorrunde treffen. Am Donnerstag sind im Vereinsheim des MTV Riede die vier Vorrundengruppen ausgelost worden.

Bei der 17. Auflage des Cups feiert die U11 eines europäischen Spitzenklubs ihre Premiere. Der FC Arsenal London schickt seine Mannschaft nach Thedinghausen. Auch der AZ Alkmaar ist erstmals beim JFK-Cup mit einer Nachwuchsmannschaft vertreten. Auf die beiden Neulinge freuen sich die Macher des Turniers sehr. „Für die U11 der Gunners aus London wird es das erste Turnier in einer Halle sein. Die Niederländer aus Alkmaar verfügen derzeit über eine hervorragende Ausbildung in ihrer Jugendarbeit“, heißt es vonseiten der Organisatoren.

Die Jungs des FC Arsenal London treffen in der Gruppe C auf die JSG Bierden/Uphusen, 1. FC Union Berlin, Baltic Football School und die Jungs vom Hamburger SV. AZ Alkmaar bekommt es bei seiner Premiere in der Gruppe B mit den JSG Löwen, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg und Hertha BSC Berlin zu tun. Die U11 aus der Bundeshauptstadt geht als Titelverteidiger ins Rennen. Bei der 16. Auflage des JFK-Cups setzten sich die jungen Herthaner mit 4:1 gegen Bayer Leverkusen durch. Der Sieg der Berliner war damals nicht erwartet worden, da der Leverkusener Nachwuchs als Favorit galt. Im kommenden Jahr sind neben der JSG Löwen und JSG Bierden/Uphusen noch die lokalen Teams des TSV Ottersberg und des gastgebenden MTV Riede beim JFK-Cup vertreten.

Weitere Informationen

Gruppe A

Rapid Wien

TSV Ottersberg

1. FC Köln

Slavia Prag

Hannover 96

Gruppe B

AZ Alkmaar

JSG Löwen

Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC Berlin

VfL Wolfsburg

Gruppe C

FC Arsenal London

JSG Bierden/Uphusen

1. FC Union Berlin

Baltic Football School

Hamburger SV

Gruppe D

US Torcy Paris

MTV Riede

Bayer Leverkusen

Deutsch/Tsch. Fußballschule

SV Werder Bremen