Der JFK-Cup verbindet Jahr für Jahr Sport und Showelemente. (Björn Hake)

In den vergangenen 17 Jahren war es Anfang Januar in der Gustav-England-Halle in Thedinghausen stets laut. Denn beim JFK-Cup, dem internationalen Jugendfußballturnier des MTV Riede, herrschte Jahr für Jahr allerbeste Stimmung. Doch im Januar 2021 ist es still in der Halle. Aufgrund der Corona-Pandemie legt das Hallenfußball-Spektakel eine Zwangspause ein. Schweren Herzens haben die Macher des Turniers, das am 9. und 10. Januar ausgetragen werden sollte, den Entschluss gefasst.

„Wir haben es uns nicht leicht gemacht und bis jetzt nach Lösungen beziehungsweise an Möglichkeiten einer Umsetzung gearbeitet. Allein für rund 200 Teilnehmer ein vernünftiges Hygienekonzept zu erstellen und dann auch noch Helfer und Besucher mit einzubinden, ist fast unmöglich bei den örtlichen Gegebenheiten in der Gustav-England-Halle. Hinzu kommt die Unterbringung der 140 Gastkinder, um nur zwei von vielen offenen Fragen zu nennen“, begründet JFK-Cup-Koordinator Danny Ohliger die Entscheidung. Die Organisatoren hatten auch über ein Turnier in abgespeckter Form nachgedacht, diese Idee aber wieder verworfen. Mit einer geringeren Teilnehmerzahl seien die Auflagen und Vorgaben ebenfalls nicht zu erfüllen. Zudem stehe die Gesundheit aller Beteiligten an allererster Stelle.

Mehrere Turniere gecancelt

Der JFK-Cup ist laut Ohliger nicht das einzige Turnier dieser Größenordnung, das ins Wasser fällt: Der U11-Eurocup in Oberelchingen, das AOK Junior Masters in Berlin, der Blausteiner Hallenpokal und das U12 Hallenmasters Traunreut wurden ebenso gecancelt. „Vor unserer Absage haben wir uns via Chat mit allen anderen Organisatoren der großen Turniere ausgetauscht und werden zusammen noch eine gemeinsame Absage in den sozialen Netzwerken veröffentlichen. Dies zeigt die Solidarität und den Respekt aller Turnierveranstalter untereinander“, sagt Ohliger.

Nun hoffen die Macher vom MTV Riede, dass die 18. Auflage des JFK-Cups im Jahr 2022 stattfinden kann – und es dann wieder laut wird in der Thedinghäuser Gustav-England-Halle.