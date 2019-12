Marc Torben Rodel (rechts, hier in einer Partie gegen Havelse II) und die Fußball-A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock errangen gegen Bückeburg ein verdientes Unentschieden. (Björn Hake)

Kirchlinteln. Einen wichtigen Punktgewinn im Abstiegskampf der A-Junioren-Niedersachsenliga haben die Fußballer des JFV Verden/Brunsbrock beim 1:1 (0:0) gegen den VfL Bückeburg verbucht. Trotz einer 85-minütigen Unterzahl nach einem Platzverweis in der fünften Minute erkämpfte sich das Team das am Ende gerechte Resultat. Die Gäste hatten aufgrund ihrer numerischen Überzahl in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, scheiterten aber zunächst an JFV-Keeper Sebastian Grimm. Nach dem Seitenwechsel ließ der Druck der Gäste nach, sodass die Platzherren zu Chancen kamen. Scheitere Juri Hestermann zunächst mit einem Kopfball am Torhüter, war er nach 57. Minuten zur Stelle, als er einen Eckball von Luca Bormann zum 1:0 einköpfte. In der 64. Minute übersah der Schiedsrichter ein Foulspiel an Frode Tomhave. Anschließend wusste sich die JFV-Defensive im eigenen Strafraum nur durch eine Regelwidrigkeit zu helfen. Den fälligen Strafstoß nutzten die Gäste zum 1:1. „Es war eine kämpferisch starke Mannschaftsleistung“, lobte JFV-Co-Trainer Andreas Müller.