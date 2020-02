Langsam aber sicher neigen sich die Futsal-Turniere ihrem Ende entgegen. (Björn Hake)

Langsam aber sicher neigt sich die Winterpause im Fußball dem Ende. Das bedeutet für die Turniere unter dem Hallendach, dass nun die letzten, die großen Entscheidungen anstehen. Und für die A- und B-Junioren aus dem Kreis Verden sind nun alle Entscheidungen gefallen. Die großen Gewinner heißen bei den A-Junioren JSG Baden/Etelsen und bei den B-Junioren JFV Verden/Brunsbrock.

Den größten Triumph verbuchten die Nachwuchskicker des Jugendfördervereins Verden/Brunsbrock. Die Mannschaft von Trainer Felix Meyer sicherte sich zunächst die Futsal-Bezirksmeisterschaft in Schneverdingen. Mit zwölf Punkten aus vier Spielen und einer Tordifferenz von plus 14 sicherte sich die Truppe zunächst den ersten Platz in ihrer Vorrundengruppe. Es folgte ein 2:0-Erfolg im Halbfinale gegen die U17 des MTV Treubund Lüneburg. Im Endspiel stand der JFV dann der U16 des FC Eintracht Cuxhaven gegenüber und verwies diese mit einem 3:1-Sieg auf den zweiten Platz.

Als Bezirksmeister durften die Talente an der Niedersachsenmeisterschaft teilnehmen. In Salzgitter buhlten acht Mannschaften um den Titel. Diesen heimste das Team ein, das nach vier Spielen die meisten Punkte verbuchte. Das war mit zehn Zählern der TSV Pattensen. Der JFV Verden/Brunsbrock landete am Ende auf Platz fünf mit sechs Punkten. Im ersten Spiel wurde der JFV Leer mit 5:2 bezwungen, anschließend setzte es gegen den VfB Peine eine Niederlage mit demselben Ergebnis. In Spiel drei wurde die JSG Schöningen/Königslutter mit 4:1 besiegt, allerdings mussten sich der JFV in der letzten Partie dem Niedersachsenmeister TSV Pattensen mit 0:5 geschlagen geben.

Bei den Bezirksmeisterschaften der A-Junioren in Verden war für die Vertretung des FSV Langwedel-Völkersen nach der Vorrunde Schluss. Die U19 der JSG Baden/Etelsen zog hingegen als Gruppenzweiter ins Semifinale ein. Dort traf die Truppe von Coach Patrick Thiel auf den VSK Osterholz-Scharmbeck und unterlag mit 0:1. Im Spiel um Platz drei behielt die JSG wiederum mit 4:3 die Oberhand gegen den JFV Staleke.