Lennart Schröder und dem JFV Verden/Brunsbrock boten sich diverse Chancen in Westercelle, das Ergebnis aus ihrer Sicht erfreulicher zu gestalten. (Björn Hake)

Den erhofften positiven Einstieg in die Rückserie der Niedersachsenliga haben die A-Junioren-Fußballer des JFV Verden/Brunsbrock verpasst. Beim VfL Westercelle setzte es eine 0:2 (0:1)-Niederlage für die Truppe von Antonino Sansone.

In dem „Sechs-Punkte-Spiel“ (Sansone) waren es die Gäste, die nach 20 Minuten des Abtastens die ersten Halbchancen verzeichneten. Das 0:1 verpasste Lennart Schröder, der den Querpass von Malte Kalski nicht erreichte (25.). Nur zwei Minute später setzte Schröder einen Schuss aus aussichtsreicher Position neben das Tor. Als auch Malte Kalski wenig später die nächste Großchance ausließ (30.), kam es, wie es kommen musste: Mit ihrer ersten Möglichkeit gingen die Platzherren in Führung (33.). Das Gegentor sorgte zunächst für einen Bruch im JFV-Spiel. Es folgte eine zweite Halbzeit, die von viel Hektik geprägt war. Die Gäste ließen weiterhin gute Chancen durch Jan-Ole Müller (55.) und Radif Alijan (60.) aus. In einer nun von beiden Seiten härter geführten Partie dezimierte sich der VfL Westercelle durch eine Rote Karte (75.), erzielte in Unterzahl dennoch das entscheidende 2:0 (81.). „Einen großen Vorwurf kann ich den Jungs nicht machen. Sie haben alles versucht, nur unsere Chancenverwertung war eine Katastrophe. Die Niederlage war absolut vermeidbar“, ärgerte sich Sansone.