Verden. Trotz einer ansprechenden Leistung haben die A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock auch ihre zweite Partie im Jahr 2019 verloren. Im Heimspiel der Fußball-Niedersachsenliga gegen den MTV Treubund Lüneburg gab es eine 1:4 (0:1)-Niederlage.

Nach rund einer Viertelstunde nahm die Partie im Verdener Stadion Fahrt auf. Über die linke Seite setzte sich Tjare Müller durch. Seine Flanke konnte Lennart Schröder jedoch nicht verwerten. Auf der Gegenseite schlugen die Gäste eiskalt zu, als Valentin Schulz JFV-Keeper Ole Brüns per Lupfer überwand (18.). Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur zehn Minuten, bis die Platzherren ausgleichen konnten. Nach einem Foul an Lennart Schröder verwandelte Paul Pinkawa den fälligen Strafstoß zum 1:1 (55.). Inmitten der besten JFV-Phase trafen die Gäste erneut. Der MTV brachte einen Freistoß auf den zweiten Pfosten. Unbedrängt verwertete Valentin Schulz (74.). In den folgenden Minuten ergab sich der JFV seinem Schicksal und kassierte zwei weitere Gegentore (76., 78.). „Eine Unachtsamkeit bei einem Freistoß macht uns einen Strich durch die Rechnung. Nur weil wir einmal nicht wach sind, bringen wir uns um unseren Lohn“, ärgerte sich JFV-Trainer Antonio Sansone.