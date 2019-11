Innerhalb weniger Tage haben die A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock auch das zweite Abstiegsduell der Niedersachsenliga verloren. Beim I. SC Göttingen 05 gab es eine bittere 0:1 (0:1)-Niederlage. Bevor die Gastgeber in der 13. Minute mit einem Flachschuss das 1:0 erzielten, waren es die Gäste, die die erste Großchance besaßen. Ein Versuch von Torben Rodel wurde vom gegnerischen Torhüter abgewehrt und auch der Nachschuss wurde noch von der Linie geschlagen (10.). Nach dem Gegentreffer war der JFV Verden/Brunsbrock verunsichert und hatte Glück, dass die Latte das 0:2 verhinderte (16.).

Auch in der zweiten Halbzeit scheiterten die Platzherren noch mehrfach am Aluminium. Aber auch die Gäste hatten ihre Chancen, als der eingewechselte Hazir Gjulijaj per Kopf im Torhüter seinen Meister fand und ein weiterer Kopfball von Hannes Luttmann knapp am Tor vorbei strich. Nachdem die Göttinger sogar einen Strafstoß an den Querbalken setzten, hatte Juri Hestermann die letzte Chance des Spiels, blieb aber erneut am SC-Keeper hängen. Der JFV Verden/Brunsbrock steckt in der Niedersachsenliga mit neun Punkten tief im Abstiegskampf und schließt das Spieljahr am Sonnabend mit einem Heimspiel gegen den VfL Bückeburg ab.

Weitere Informationen

I. SC Göttingen 05 - JFV Verden/Brunsbrock 1:0 (1:0)

JFV Verden/Brunsbrock: Brüns - Thölke, Tomhave (74. Gjulijaj), Hardt (68. Osman), Riffel (68. Levecke), Postler, Hestermann, Himmler, Rodel (81. Osse), Perschon, Luttmann

Tor: 1:0 Anton Böke (13.) FK