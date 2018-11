Radif Alijan stand in der Starfelf des JFV und durfte mit seinem Team einen wichtigen Auswärtssieg feiern. (Björn Hake)

Lüneburg. Die A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock schwimmen weiterhin auf einer Erfolgswelle. Der 3:1 (0:1)-Auswärtssieg beim MTV Treubund Lüneburg bedeutete in der Fußball-Niedersachsenliga den dritten Erfolg in Serie. Durch diesen hat das Team von Trainer Antonino Sansone erstmals die Abstiegsränge verlassen.

Bei dem Auswärtsspiel machten die Gäste den nächsten Entwicklungsschritt. Denn zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt kurz vor dem Seitenwechsel kassierten sie den Gegentreffer zum 0:1 (42.). Direkt nach dem Wiederanpfiff traf Lennart Schröder zum Ausgleich. Schröder erahnte eine zu kurze Rückgabe eines MTV-Verteidigers, spritzte dazwischen und vollendete zum 1:1 (48.). Der Treffer gab dem ohnehin schon guten JFV-Auftritt zusätzliche Sicherheit. In der zweiten Hälfte spielten eigentlich nur noch die Gäste, die trotzdem bis in die Schlussphase auf den zweiten Treffer warten mussten. Nach einem abgewehrten Freistoß wurde der Ball noch einmal vor das MTV-Gehäuse gebracht. Paul-Erik Pinkawa köpfte zum umjubelten 2:1 ein (85.). In der Nachspielzeit schloss der eingewechselte Bjarne Guth einen Konter zum 3:1-Endstand ab. Antonino Sansone freute sich über den verdienten Erfolg: „Die ersten 15 Minuten gehörten Lüneburg. Danach waren wir klar spielbestimmend. Eine starke Leistung der Jungs.“