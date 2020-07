JFV-Coach Frank Walter (Mitte) verabschiedete Anton Solowjew (links) und Elias Sinnemann, die künftig für den VfB Oldenburg ihre Fußballschuhe schnüren. (FR)

Verden/Oldenburg. Zwei Fußballtalente des JFV Verden/Brunsbrock setzen zum nächsten Entwicklungsschritt an: Anton Solowjew und Elias Sinnemann wechseln mit sofortiger Wirkung in das Jugendleistungszentrum des VfB Oldenburg und werden künftig für die U14 der Blauen in der Bezirksliga auflaufen. Das teilte Jürgen Menzel vom JFV Verden/Brunsbrock mit.

Die beiden 13-Jährigen, die am Verdener Domgymnasium zusammen die Schulbank drücken, stammen aus der von Frank Walter und Marko Santoli trainierten U13 des JFV Verden/Brunsbrock. Während Solowjew bereits als Fünfjähriger für die Verdener auflief, wechselte Sinnemann vor drei Jahren in die Walter-Truppe.

Beide zählen zu den Leistungsträgern des auf Kreisebene äußerst erfolgreichen Teams. Solowjew sei technisch versiert und im zentralen Mittelfeld zu Hause. Sinnemann wiederum gelte als antrittsschnell und durchsetzungsstark und beackert die linke Außenbahn. Bereits seit zwei Jahren gehören die beiden Verdener Fußballtalente auch zum DFB-Stützpunkt in Oyten. „Der Wechsel zum VfB Oldenburg eröffnet ihnen die Chance, sich unter dem Trainerteam um Colin Pfaff, Marcel Stegemann und Hendrik Buhl noch einmal konsequent weiterzuentwickeln. Das Leistungszentrum der Blauen bietet den jungen talentierten Spielern dafür beste Voraussetzungen: Ein perfektes Umfeld mit optimalen Trainingsbedingungen und Einrichtungen“, sagt Menzel.

Dafür nehmen die beiden 13-Jährigen einiges in Kauf. Dreimal die Woche müssen Solowjew und Sinnemann künftig mit dem Zug zum Training nach Oldenburg fahren, am Wochenende kommen die Punktspiele dazu. Ihr bisheriger Trainer, Frank Walter, wünscht den beiden für ihre Zukunft alles Gute.