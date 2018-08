Hatte allen Grund zum Jubeln: Der Oytener Joachim Strobach trat zwar in der Altersklasse 60 beim Silbersee-Triathlon in Stuhr an. Mit seiner Gesamtzeit von 1.10.19 Stunden hätte er sogar noch bis zur AK 40 hoch gewonnen. (FR)

Stuhr/Landkreis Verden. Mit mehr als elf Minuten Vorsprung hat Joachim Strobach den Sprinttriathlon am Silbersee gewonnen. Mit dem Sieg in seiner Altersklasse machte sich der Oytener zwei Tage nach seinem 60. Geburtstag noch selbst ein nachträgliches Geschenk. Mit einer überragenden Gesamtzeit von 1:10,19 Stunden hätte Strobach den Wettkampf auch bis hoch zur Altersklasse 40 für sich entschieden.

Strobach ging in der Sprintdistanz der Altersklasse 60 an den Start. Das bedeutete für die Triathleten, 500 Meter im Silbersee in einem Rechteckkurs zu schwimmen und danach eine Strecke von 21 Kilometern auf dem Rad mit vier Wendepunkten hinter sich zu lassen. Zum Abschluss liefen die Athleten eine Strecke von fünf Kilometern, das entsprach zwei Runden um den Silbersee. Strobach war gleich in der ersten Startgruppe dran, dort waren auch alle jungen Athleten dabei. Es bestand Neoprenverbot aufgrund der Wassertemperatur von 25 Grad.

Sofort nach dem Start gaben die Triathleten im Wasser alles. „ Die ersten 150 Meter waren richtig hart. Da wurde um jede Position richtig gekämpft. Kurzzeitig hatte ich richtig Atemnot, denn durch die Kämpfe war der Rhythmus durcheinander“, sagt Strobach. Doch zügig hatte er sich wieder gefangen.

Nach guten 8:50 Minuten verließ er als Zwölfter das Wasser. Nun lagen gut 300 Meter bis zur Wechselzone vor Strobach. Dann ging es auf die Radstrecke. Es herrschte ein böiger Wind aus Südwest. Die Bedingungen waren also durchaus widrig. Denn es gab nur kurze Abschnitte, in denen der Wind den Triathleten nützlich war. „Ansonsten hatte man immer gegen den Wind zu kämpfen“, berichtete Strobach, der die Strecke in 39:04 Minuten bewältigte. Nach einem schnellen Wechsel auf die Laufstrecke habe er sich seine Kräfte einteilen müssen, so Strobach. „Ich ging das Laufen erst einmal kontrolliert an, denn das Radfahren war wegen des Windes schon hart genug.“ Nach gut einem Kilometer hatte er sich wieder gefangen und steigerte sein Tempo. So lief er noch eine gute Zeit heraus. Für die fünf Kilometer benötigte er 22:25 Minuten.

Unerreichbar für die Kontrahenten

Strobach gewann seine Altersklasse schließlich mit mehr als elf Minuten Vorsprung auf Helmut Münster von den Stuhrer Tri-Wölfen (1:21,56 Std). Mit seiner Zeit belegte der Oytener Platz 15 im Gesamtfeld. Den Sprint-Triathlon der Herren entschied der 21-jährige Nico Markgraf in 59:08 Minuten für sich. Aus dem Landkreis Verden schaffte es neben Strobach noch Carina Brettmann vom TV Sottrum auf das Podest. Im Volks-Triathlon der Damen hat sie sich den zweiten Platz erkämpft, gut eine Minute hinter Charlotte Kirchhof vom USC Kiel, die nach 1:15,06 Stunden das Ziel erreichte. Brettmann folgte ihr mit 1:16:13 Stunden. Sie schwamm und lief zwar schneller als die Siegerin, die Rdastrecke bereitete ihr aber große Probleme. Sie brauchte knapp fünf Minuten länger als Kirchhof.