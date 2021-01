Haben eine gute Verbindung: Vielseitigkeitsreiterin Joelle Celina Selenkowitsch und ihr Pferd Akeby’s Zum Glück. (Ingo Wächter)

Die Corona-Pandemie stellt auch die Welt des Reitsports gehörig auf den Kopf. Umdenken bei Trainingseinheiten und Wettbewerbsverschiebungen stehen dabei seit Monaten auf der Tagesordnung. Für Joelle Celina Selenkowitsch aus Achim ging die Vielseitigkeitssaison 2020 trotz massiver Corona-Einschränkungen doch noch mehr als versöhnlich zu Ende. Bei der nachgeholten Deutschen Meisterschaft in Luhmühlen gewann die 19-Jährige mit ihrem Pferd Akeby’s Zum Glück in der Altersklasse der Jungen Reiter die Silbermedaille. Nur wenige Tage später wurde sie für den Bundesnachwuchskader und die dazu gehörigen anstehenden Lehrgänge nominiert. Auf diesen Erfolgen will sich das junge Talent aber nicht ausruhen, sondern bei den nächsten Wettkämpfen weiter angreifen und für Furore sorgen.

Schon in ihrer Kindheit wusste Joelle Celina Selenkowitsch, dass sie sich in der Nähe von Pferden mehr als wohl fühlt. Dies hatte besonders mit einer privaten Reitanlage zu tun, auf der regelmäßig eine Handvoll Pferde galoppierten und die sich in unmittelbarer Nähe zu dem Haus ihrer Großeltern befand. „Ich war davon sehr fasziniert. Deswegen habe ich mit meiner Oma immer Ausflüge dahin gemacht“, erinnert sich Selenkowitsch. Im Alter von drei Jahren bestieg sie zum ersten Mal ein Pony und fing an zu reiten. Schnell wurde ihr klar, dass sie die Vierbeiner am liebsten nicht alleine lassen würde. „Es hat von Anfang an unglaublich viel Spaß gemacht. Auf und neben den jungen Pferden habe ich mich direkt wohlgefühlt.“

Auf die Verbindung kommt es an

Mit den Jahren sammelte Selenkowitsch weitere Erfahrungen im Reitsport. Die Vielseitigkeit, die heute auch Eventing genannt wird, hatte es ihr ganz besonders angetan. Hier messen sich die Reiter in einer Art Mehrkampf, der aus den drei Teilprüfungen Dressur, Geländeritt und Springen besteht. „Die Disziplinen bereiten mir unglaublich viel Spaß. Am meisten Respekt habe ich immer wieder vor dem Geländeritt. Hier bekommt man immer so einen kleinen Adrenalinschub“, sagt Selenkowitsch.

Bei der Vielseitigkeit ist eine gute Verbindung zum Pferd allgegenwärtig. Zum anderen kommt es besonders auf die Fähigkeiten an, die ein Pferd besitzt. Denn nicht jedes Pferd eignet sich automatisch für diesen Sport. Ein gutes Vielseitigkeitspferd muss vor allem zum Reiten geschult und verlässlich sein. Es muss sich bei der Dressurprüfung konzentrieren können und darf sich nicht von Kleinigkeiten ablenken lassen. Für die Geländestrecke muss es eine entsprechende Athletik an den Tag legen und über den nötigen Mut und hohe Leistungsbereitschaft verfügen. Eine raumgreifende Galoppade und Stehvermögen sollten ebenso vorhanden sein. Auch die Sprünge sollte das Pferd stets mit aller Vorsicht angehen. Denn überhastete Sprünge führen schnell zu Abwürfen, die des Öfteren schmerzhaft enden. Selenkowitsch besitzt mit ihrer 13-jährigen Holsteinerin Akeby’s Zum Glück eine nach ihrer Aussage „sichere Bank“. Denn mit ihr ist sie in den internationalen Sport förmlich hineingewachsen. „Das macht den Erfolg eigentlich umso schöner. An sich ist sie sehr temperamentvoll und manchmal auch etwas frech, aber unter dem Sattel kämpft sie immer für einen. Man kennt sich einfach in- und auswendig. Gemeinsam sind wir ein eingespieltes Team."

Bei der Deutschen Meisterschaft 2020 in Luhmühlen wurde Selenkowitsch Zweite. (FN/Stefan Lafrentz)

Für den Reitsport investiert Joelle Celina Selenkowitsch viel Zeit. Bis zu fünfmal pro Woche ist sie bei ihrem Pferd. Mit dem Training und anschließenden Arbeiten im Stall kommen dabei regelmäßig bis zu vier Stunden zusammen, die die junge Reiterin mit Akeby’s Zum Glück verbringt. „Ich versuche, neben dem Studium so viel Zeit wie nur möglich mit dem Pferd zu verbringen.“ Seit fast anderthalb Jahren lebt die 19-jährige Vielseitigkeitsreiterin in den Niederlanden und studiert in Nijmegen an der Radboud University Business Administration. Ihr Wunsch, im Ausland zu studieren, ist damit in Erfüllung gegangen. „Ich wollte nach dem Abitur vor allem wegen der Sprache im Ausland studieren. Als Kind habe ich einen internationalen Kindergarten besucht und beherrsche die englische Sprache fließend. Deshalb wäre es schade gewesen, die Sprachkenntnisse mit der Zeit zu vergessen. Mit der Entscheidung, in Nijmegen zu studieren, bin ich sehr glücklich“, betont Selenkowitsch.

Die zentrale Lage Nijmegens zur deutschen Grenze hat sich im vergangenen Jahr allerdings nicht allzu oft bezahlt gemacht. Durch die Corona-Pandemie wurden nämlich so gut wie alle Wettkämpfe verschoben oder ganz abgesagt. Für das junge Talent eine insgesamt schwierige Zeit, da alle Vorbereitungen von jetzt auf gleich über den Haufen geschmissen werden mussten. „Ich hatte mir zu Beginn des Jahres einen Plan erstellt, der natürlich schnell nicht mehr realistisch war. Neben den ausgefallenen Turnieren bestand die Herausforderung vor allem darin, das Pferd fit zu halten“, beklagt Selenkowitsch.

Berufung in den Nachwuchskader

Die auf vergangenen Oktober verschobene Deutsche Meisterschaft in Luhmühlen hielt für Joelle Celina Selenkowitsch, die mit Akeby’s Zum Glück in der Altersklasse der Jungen Reiter gestartet war, dennoch eine kleine Überraschung bereit. Bei ihrer ersten Teilnahme in dieser Altersklasse gewann sie direkt die Silbermedaille und musste sich lediglich Anna Lena Schaaf und ihrem Pferd Debby geschlagen geben, die im Gesamtklassement einige Punkte vor dem erfolgreichen Duo lagen. Mit dem Erfolg gerechnet hat Selenkowitsch im Vorfeld aber nicht: „Natürlich fährt man zu so einem Wettkampf, um am Ende auch erfolgreich zu sein. Deswegen habe ich mir direkt ehrgeizige Ziele gesteckt. Dass es dann zu einer Medaille gereicht hat, freut mich umso mehr.“

Nach dem überraschenden Erfolg ist der Studentin aber noch eine ganz besondere Ehre zuteil geworden. Die Achimerin durfte sich mit ihrem Pferd Akeby’s zum Glück über eine Nominierung in den Nachwuchskader I U21/Junge Reiter freuen. Dabei ist Selenkowitsch eine von acht Reiter und Reiterinnen, die in dieser Kategorie dem Vielseitigkeitskader für das Jahr 2021 angehören. Den Kader zusammengestellt hat der Ausschuss Vielseitigkeit des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) mit Zustimmung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Für die Reiterin ist dies der nächste Schritt in ihrer Entwicklung. Denn nach zwei Jahren im Juniorkader und einem Jahr im Perspektivkader folgt nun das nächste Karriere-Highlight, auf das sie sich sehr freut: „Es macht mich sehr stolz, ein Teil des Nachwuchskaders zu sein. Ich bin mir sicher, dass ich in den anstehenden Lehrgängen noch einiges dazu lernen kann.“

Wann die Lehrgänge im nordrhein-westfälischen Warendorf stattfinden, ist allerdings noch unklar. In den kommenden Wochen endet für sie und ihr Pferd erst einmal die Winterpause. Belastungssteigerung steht dabei an der Tagesordnung und bestimmt die Trainingseinheiten des erfolgreichen Duos. Erst wenn dies zu 100 Prozent abgeschlossen ist, sind beide wieder bereit, sich mit der Konkurrenz zu messen und die nächsten Erfolge einzufahren.