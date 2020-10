Stolz präsentierte Joelle Celina Selenkowitsch nach dem Turnier ihre Silbermedaille. (FN/Stefan Lafrentz)

Erstmals in ihrer Karriere ist die Vielseitigkeitsreiterin Joelle Celina Selenkowitsch jetzt bei den Deutschen Meisterschaften in der Altersklasse der Jungen Reiter gestartet. Die Titelkämpfe in Luhmühlen hätten für die Achimerin kaum ein besseres Ende nehmen können: Selenkowitsch und ihr Pferd Akeby’s zum Glück gewannen die Silbermedaille. Lediglich Anna Lena Schaaf und Debby lagen im Abschluss-Klassement vor dem erfolgreichen Duo. Dritte wurde Libussa Lübbeke (Wingst) auf der neunjährigen Holsteiner Stute Darcy.

Die Freude über den Gewinn der Vize-Meisterschaft war groß bei Joelle Celina Selenkowitsch: „Ich bin super zufrieden, vor allem weil das Gelände und das Springen sehr anspruchsvoll waren. Vor allem das Gelände war sehr technisch gebaut und mit vielen dicken Sprüngen, aber es ließ sich am Ende super reiten und ich bin happy, dass ich in die Zeit reiten konnte. Ich bin super glücklich über den tollen Erfolg, vor allem, dass ich mein Dressurergebnis halten konnte“, sagte die 19-Jährige nach dem Wettkampf.

Im gleichen Atemzug lobte die junge Achimerin ihre 13-jährige Holsteiner Akeby’s zum Glück, mit der sie gemeinsam in den internationalen Sport hineingewachsen ist: „Das macht den Erfolg umso schöner. An sich ist sie sehr temperamentvoll und etwas frech im Umgang, aber unter dem Sattel kämpft sie immer für einen."

Fehlerfreier Geländeritt

Nach der ersten Disziplin, der Dressur, lag Joelle Celina Selenkowitsch auf dem achten Rang und somit in Lauerstellung zu den Medaillenrängen. In diese stieß sie nach dem Geländeritt vor: Sie blieb ohne Fehler und schob sich auf Rang drei vor. Auch im abschließenden Springen leistete sie sich keinen Fehler und durfte bei der Siegerehrung die Silbermedaille in Empfang nehmen. Ohne Fehler blieb im Springen auch die neue deutsche Meisterin Anna Lena Schaaf aus Warendorf.