Im März hat Jörg Beese den TSV Fischerhude-Quelkhorn verlassen. Zur neuen Saison übernimmt der Trainer die Regionalliga-Frauen des TV Jahn Delmenhorst. (Björn Hake)

Der Plan war ursprünglich ein ganz anderer: Eigentlich wollte Jörg Beese bis zum Saisonende die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn trainieren. Dies kündigte er im Frühjahr an. Es kam aber zu einer früheren Trennung und die war auch keine friedliche. Einige Aussagen, die Beese damals tätigte, gefielen den Vereinsverantwortlichen des Wümmeklubs nicht. Die Folge: Der TSV beendete die Zusammenarbeit bereits Anfang März. Jörg Beese wollte sich nach der Trennung auf die Suche nach einer neuen Herausforderung machen. Jetzt ist er fündig geworden: Der 56-Jährige übernimmt die Regionalliga-Frauen des TV Jahn Delmenhorst.

Mit der neuen Aufgabe kehrt Jörg Beese in eine Liga zurück, die er aus den Zeiten beim ATS Buntentor bereits bestens kennt. Laut eigenen Angaben hatte er mehrere Möglichkeiten, aus denen er schlussendlich zwei mögliche Szenarien auswählte. Entweder ein Team quasi „vor der Haustür“, bei dem die Spielklasse dann egal gewesen wäre, oder eben wieder eine Regionalliga-Mannschaft. Nun ist es für den Coach aus Hoya die ambitionierte Variante geworden. Beese hatte auch Anfragen anderer Frauenteams aus der Liga, allerdings hätte die Fahrt zum Training bei diesen länger als eine Stunde gedauert. Als er dann mitbekam, dass der jetzige Coach Claus-Dieter Meier und der TV Jahn ab Sommer getrennte Wege gehen, nahm Beese Kontakt zu Bernd Hannemann auf. Nach ein paar Telefonaten und einem persönlichen Treffen mit dem Leiter der Frauen- und Mädchenfußball-Abteilung im TVJ war der Grundstein gelegt. Letztlich ausschlaggebend war jedoch ein Gespräch mit dem Spielerinnenrat, wie Beese erklärt. In diesem habe er gemerkt, dass das Team weiterhin an leistungsorientiertem Fußball interessiert sei. „Ich mache es, weil die sportliche Perspektive da ist.“

Der Weg nach Delmenhorst ist für ihn zwar auch nicht gerade besonders kurz, aber eben nicht so weit wie zu anderen Klubs. „Wenn man in einer Dreiviertelstunde am Trainingsplatz sein kann, ist das zwar eine relativ lange Fahrt, aber für die Regionalliga durchaus machbar“, meint Beese. Natürlich ist die Aufgabe für ihn auch deshalb reizvoll, weil er wieder in der Nähe seines ehemaligen Wirkungsbereiches tätig sein wird. Er sei hier noch sehr gut vernetzt und habe viele Kontakte, sagt Beese. „Wenn ich Zeit habe, gucke ich mir Spiele in Bremen und im näheren Bereich an“, fügt er hinzu. Aus den früheren Duellen zwischen Buntentor und Delmenhorst kennt er außerdem schon seinen neuen Verein, „einige Spielerinnen und die Spielart“, wie er bemerkt. „Daher passt das ganz gut.“