Jörg Leyens (links) trainiert ab Sommer gemeinsam mit Sören Boettcher die Drittliga-Frauen des TV Oyten. (Marvin Ibo Güngör)

Die Suche nach einem neuen Trainer für ihre Drittliga-Handballerinnen haben die Verantwortlichen des TV Oyten erfolgreich beendet. Nach dieser Saison wird Jörg Leyens die Nachfolge von Sebastian Kohls antreten, der dem Verein jedoch in anderer Funktion erhalten bleibt.

Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr ist es soweit gewesen. Der TVO hat mit Jörg Leyens den Mann vorgestellt, der künftig die „Vampires“ führen soll. Und somit hat der Verein einen Trainer verpflichtet, der sich bestens in der Pestalozzihalle auskennt. Denn der Kohls-Nachfolger war schon einmal beim TV Oyten als Trainer aktiv – sowohl im Männer- als auch im Frauenbereich. Dass es nun zu einer zweiten Amtszeit kommt, liegt an Michael Hidde, der vom TVO-Vorstand mit der Suche nach einem Nachfolger für Sebastian Kohls beauftragt worden war.

Denn Hidde ist es gewesen, der Kontakt zu Jörg Leyens aufgenommen hatte. Nach einem ersten persönlichen Treffen habe Sebastian Kohls ihm die Mannschaft vor einer Woche zu einem „Schnuppertraining“ überlassen, erzählte Leyens. „Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Und den Mädels offensichtlich auch. Ich fand es super, dass mich fast alle persönlich begrüßt haben und das Team insgesamt einen sehr sympathischen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Zudem war für mich klar, dass ich bei einem neuen Trainer-Engagement nur noch im höheren Leistungsbereich arbeiten möchte.“

Vizemeister und Pokalsieger in Bahrain

Dennoch benötigte Leyens ein wenig Bedenkzeit. Der TV Oyten sei nicht der einzige Klub gewesen. „Zwei andere Teams hatten ebenfalls angeklopft“, sagte Leyens. „Ich habe mich zu Hausee mal in Ruhe hingesetzt und eine Pro-und-Contra-Liste geschrieben. Als auf der Pro-Seite bei Oyten kein Platz mehr war, stand für mich die Entscheidung fest.“

Mit Leyens hat sich Oyten einen echten Handball-Fachmann geholt. Das zeigt seine Vita: Der A-Lizenzinhaber hat als Coach schon sehr viel erlebt. Unter anderem trainierte er bis Mitte der Saison 2008/2009 die Frauen des TV Oyten II in der Oberliga Nordsee. Leyens beendete die Spielzeit damals aber nicht, weil er im Januar 2009 zu den damals abstiegsbedrohten Regionalliga-Frauen des BV Garrel wechselte. Sein Nachfolger war damals in der TVO-Reserve Sebastian Kohls. Irgendwie schließt sich im Sommer somit auch der Kreis.

Des Weiteren feierte Jörg Leyens Drittliga-Aufstiege mit den Frauen-Teams des SSV Marienheide sowie der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und marschierte mit dem SV Werder Bremen II von der Landesliga in die Oberliga. Ein großes Abenteuer des Trainers war jedoch seine Zeit in Bahrain. Dort wurde Leyens mit dem Erstliga-Team Al Ahli Manama Pokalsieger und Vizemeister. Aktuell coacht Leyens die Landesklassen-Männer des TS Woltmerhausen. Den Klub aus Pusdorf habe er schon vor drei Wochen darüber informiert, dass er sich eine neue Aufgabe suchen möchte. Und die hat er nun an seiner alten Wirkungsstätte gefunden.

Dort wird es er auf seinen ehemaligen Nachfolger und baldigen Vorgänger Sebastian Kohls treffen. Denn der bleibt dem TV Oyten erhalten. Kohls will sich wieder im Jugendbereich der „Vampires“ einbringen. Er werde Teil einer Trainergruppe sein, die sich um die Teams der weiblichen A- und B-Jugend kümmert, sagt Kohls. Gemeinsam mit dem Noch-Drittliga-Trainer gehören Merle Blumenthal, Nina Schnaars, Maximilian Kühling, Marten Juricke und Torwarttrainer Jens Bohling dieser Gruppe an. „Für mich ist aber auch klar, dass ich erst mal aus der allerersten Reihe raus bin“, sagt Kohls. „Die letzten Jahre waren doch sehr nervenaufreibend. Ich sehe meine Rolle aber auch darin, dass ich die anderen Trainer weiterbringe. Wer dann welches Team übernimmt, ist noch nicht abschließend geklärt.“

Wie Jörg Leyens seine künftige Arbeit ab Sommer im Detail angeht, wird ebenfalls noch geklärt. "Nun muss ich mich erst einmal richtig einfinden. Wichtig ist zudem, dass der Kader sowie auch die Vorbereitung geplant werden", sagte Jörg Leyens. "Aber im Grunde ist das Feld hier in Oyten ja sehr gut bestellt." Fest steht indes schon, dass Sören Boettcher, der schon jetzt zum Trainerstab gehört, Jörg Leyens künftig als Co-Trainer unterstützt.