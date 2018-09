Jörg Leyens setzt auf die Stärken von Torhüterin Romina Kahler. (Björn Hake)

3. Liga West Frauen: Daran müssen sich die Frauen des TV Oyten wohl erst einmal gewöhnen. Für sie geht es in dieser Saison bei den Auswärtsspielen nicht in den Norden oder Osten, sondern meist in die südwestliche Richtung. Denn der Großteil der Gegner kommt aus Nordrhein-Westfalen. Gleich zum Saisonauftakt geht es für das Team um den neuen TVO-Trainer Jörg Leyens ins bevölkerungsreichste Bundesland. Die „Vampires“ starten mit dem Auswärtsspiel gegen den HSV Solingen-Gräfrath 76 in die neue Serie. Und auf die Leyens-Sieben wartet gleich eine anspruchsvolle Aufgabe. „Solingen ist in der Vorsaison Dritter der Weststaffel geworden und hat sich im Sommer nochmals verstärkt. Das ist schon ein Brett“, sagt Leyens.

Verstecken müssen sich die Oytenerinnen aber nicht. Schließlich stehen unter anderem mit Torhüterin Romina Kahler, Jana Kokot, Denise Engelke oder Lisa Bormann-Rajes noch genügend Spielerinnen im Kader, die 2017 mit dem TVO Drittliga-Meister im Norden geworden sind. Leyens will mit einem bestimmten Motto die ersten Partien angehen. „Wir sollten uns nicht als Außenseiter sehen, sondern als ein Team, das die Favoriten jagen will“, sagt der Trainer. „Wir müssen an unsere Chance glauben. Und es gibt ja auch Spiele, die von Torhüterinnen gewonnen werden können. Mit Romina Kahler und Bryana Newbern haben wir zwei überdurchschnittliche im Kader.“ Beim Auftaktspiel stehen Leyens alle Spielerinnen zur Verfügung.

Anpfiff: Sonnabend um 19 Uhr in Solingen