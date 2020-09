Das ist der krönende Saisonabschluss für LGKV-Langsprinter Jonas Pannevis (Verden) gewesen. Bei der in Hannover nachgeholten Landesmeisterschaft für Männer, Frauen und der U16-Jugend verteidigte der Achte der Deutschen und Zweite der Niederländischen Meisterschaft mit persönlicher Bestzeit von 52,66 Sekunden seinen Meistertitel von 2019 im 400-Meter-Hürdenlauf der Männer.

In einem spannenden Rennen hielt mit Tom Unvericht vom TuS Bothfeld, der eine Woche zuvor Zweiter der Deutschen Jugendmeisterschaft geworden war, ein junger Läufer lange Gleichschritt mit Jonas Pannevis, der sich am Ende aber knapp mit 52,66 zu 52,83 Sekunden durchsetzte. Das waren persönliche Bestzeiten für beide – und für den Verdener bereits der vierte Sieg in Serie seit 2017 bei Landesmeisterschaften, nachdem er 2014 schon einmal als 19-jähriger Jugendlicher die 400 Meter Hürden der Männer mit 59,10 Sekunden gewonnen hatte.

Wittboldt-Müller gewinnt Dreisprung

Den erhofften Meistertitel durfte auch Hannah Wittboldt-Müller (Verden) mit nach Hause nehmen, die in Hannover ein anstrengendes erfolgreiches Programm absolvierte. Am ersten Wettkampftag wurde sie zunächst im 300-Meter-Hürdenlauf der W15-Jugend Dritte mit einer Verbesserung auf 47,47 Sekunden. Fünf Stunden später kam es zu einem spannenden Dreisprungwettkampf. Als Favoritin mit 10,14m gemeldet, setzte sie sich nach einem spannenden Wettkampf mit 10,02 zu 10,01m gegen die stärkste Konkurrentin, Pia Busse vom VfL Löningen, durch.

Am zweiten Wettkampftag holte sich die junge Verdenerin im 300-Meter-Lauf ihren zweiten Bronzeplatz mit der Verbesserung der persönlichen Bestzeit auf 43,23 Sekunden. Im anschließenden Vorlauf über 80 Meter Hürden blieb sie mit 12,86 Sekunden nur knapp hinter ihrer eine Woche zuvor in Verden als Bezirksmeisterin erreichten 12,69 Sekunden zurück und verfehlte den Endlauf der sieben besten Läuferinnen nur um 18 Hundertstelsekunden.

Ein schöner Leistungsfortschritt nach langen Verletzungssorgen gelang U20-Sprinterin Kajsa Gerkens (Verden), die zum 100-Meter-Hürdenlauf der Frauen antrat. Als Bezirksmeisterin hatte sie sich eine Woche zuvor noch mit 16,20 Sekunden begnügen müssen, nun verbesserte sich sich deutlich auf 15,59 Sekunden und war damit als Vierte nur drei Hundertstelsekunden hinter Rang drei. Kajsas Schwester Linna (Kirchlinteln) hatte sich für die 100m der W14-Jugend qualifiziert und verfehlte als Vorlaufsechste mit 13,98 Sekunden ihre Bestzeit nur knapp.

Im vorletzten Laufwettbewerb der Meisterschaften gelangen im 1500-Meter-Lauf der Frauen Sophie Kohlhase (Verden) und Josephine Beneke (Thedinghausen) deutliche Verbesserungen. Kohlhase kämpfte sich mit einer starken zweiten Rennhälfte auf Platz vier vor und steigerte sich um drei Sekunden auf 4:53,54 Minuten. Beneke war bei ihrer ersten Meisterschaftsteilnahme als Siebte mit 5:12,17 Minuten acht Sekunden schneller als bei ihrem vergangenen Wettkampf.