Daverden/Achim. Trikottausch heißt es im Sommer für Joost Windßus. Der Handballspieler wird in ein paar Monaten das Jersey des TSV Daverden gegen das der SG Achim/Baden eintauschen. Dies gab am Dienstagabend der Oberligist auf einer extra anberaumten Pressekonferenz bekannt.

Joost Windßus bekleidet beim TSV genau die Position, auf der bei den Achimern derzeit reichlich Bedarf herrscht. Der 22-Jährige ist im Rückraum zu Hause. Und die Achimer sind gerade auf dieser Position in dieser Saison personell arg gebeutelt. Zudem fülle er die Lücke aus, die es eh bei der Spielgemeinschaft zu schließen galt. „Er ist ein klassischer Shooter, so einer hat uns gefehlt“, betonte Cord Katz, Teammanager des Oberligisten. Katz ist generell von dem kommenden neuen Mann der SG überzeugt: „Er hat beim HC Bremen eine gute Ausbildung genossen und passt gut zu uns. Zudem sehen wir in ihm noch Entwicklungspotenzial.“ Der hochgewachsene Windßus steht derzeit noch in den Diensten des TSV Daverden und ist mitverantwortlich dafür, dass es für ihn und seine Mitspieler noch um den Aufstieg in die Verbandsliga geht (derzeit Tabellenvierter).

Doch der Sprung von der Landes- in die Oberliga ist kein kleiner. „Ich habe im Probetraining bereits gemerkt, dass es intensiver als beim TSV ist. Aber ja, ich traue mir Oberliga zu. Zudem bin ich auch nicht verbandsliga-unerfahren. Letztes Jahr sind wir nur knapp abgestiegen“, gibt sich der 22-Jährige selbstbewusst.

Die Liga sei für den gebürtigen Daverdener das ausschlaggebende Wechsel-Kriterium gewesen. „Natürlich gab es auch die Überlegung zu bleiben, aber die Oberliga – und das noch in der Nähe der Heimat – reizt mich schon sehr“, begründet Windßus seinen Entschluss.