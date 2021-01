Joshua Hüsing (links) trägt ab sofort wieder das Sottrumer Trikot. Der Linksverteidiger hatte bereits bis zum vergangenen Jahr für seinen Heimatklub gespielt. (Björn Hake)

Der TV Sottrum kann ab sofort wieder auf die Dienste eines echten Eigengewächses zählen. Joshua Hüsing kehrt zum Fußball-Bezirksligisten zurück. Das sorgt auch bei Dariusz Sztorc für gute Laune. „Ich freue mich natürlich. Wir sind froh, ihn wieder aufzunehmen“, begrüßt der Sottrumer Coach den Wechsel seines künftigen Schützlings. Hüsing hatte seine gesamte Laufbahn beim Wieste-Klub verbracht. Im vergangenen Jahr entschloss sich der Linksverteidiger aber dazu, etwas Neues auszuprobieren und kehrte seinem Heimatverein den Rücken.

„Ich habe im Frühjahr noch versucht, ihn zu überzeugen, dass er bleibt“, erzählt Sztorc. Doch Hüsings Entschluss stand fest: In dieser Saison lief der 24-Jährige bislang für den Kreisligisten FSV Hesedorf/Nartum auf. Beim Klub aus dem Landkreis Rotenburg kam das Sottrumer Eigengewächs aber verletzungsbedingt nur zu zwei Einsätzen.

Der Kontakt zu Hüsing sei in den vergangenen Monaten nie abgerissen, erzählt Sztorc. „Wir waren die ganze Zeit in Kontakt.“ An einem dieser Tage erklärte Hüsing dem TVS-Trainer, dass er gerne zurückkehren möchte. Diese Rückkehr ist nun perfekt. Sztorc freut sich auf einen „sehr guten, ehrgeizigen Spieler, der nie zufrieden ist“. Hüsing besteche vor allem durch seinen starken linken Fuß. „Er kann uns als Mensch und als Spieler weiterhelfen“, meint Sztorc. Hüsing erweitert die Optionen auf der linken Defensivseite. Neben dem Rückkehrer können dort Eike Buckenberger, Lennart Holzkamm und Brian Sztorc auflaufen.