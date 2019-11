„Die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit haben uns das Genick gebrochen“, sagte Bastian Reiners, Trainer der U18 der JSG Baden/Etelsen. Nach dieser Phase ging bei seiner Elf nichts mehr und sie verlor in der Fußball-Landesliga mit 2:5 (1:1) zu Hause gegen den FC Este.

Im ersten Abschnitt sah es zunächst nicht nach einer deutlichen Niederlage aus, „obwohl der Gegner in allen Belangen besser war als wir“, fügte der JSG-Coach hinzu. In Minute 35 gingen die Gastgeber sogar durch Leon-Ole Neumann in Führung. Zwei Minuten später folgte der Ausgleich durch Gianni-Julien Nortmann (37.). "In der Pause habe ich versucht, die Mannschaft noch einmal wachzurütteln. Das funktionierte auch in den ersten drei Minuten nach Wiederanpfiff“, erzählte Reiners.

Dann folgte aber die besagte Viertelstunde, in der die JSG gleich drei Gegentore kassierte. Sebastian Rohn (48.), Jan Matthees (52.) und Gianni-Julien Nortmann (63.) erhöhten für den FC auf 4:1. Anton von der Lieth setzte mit dem 5:1 (86.) noch einen drauf. Der Treffer für die JSG zum 2:5 durch Luca Gryschkewitz (90.) war nur noch Ergebniskosmetik.