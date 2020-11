Die Richter beobachten die besten Nachwuchsreiter nicht in diesem Jahr in Verden. (Marvin Ibo Güngör)

Die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde wird im Dezember – wenn auch ohne Zuschauer – ausgetragen (wir berichteten). Ein anderes Reitturnier, das im Verdener Turnierkalender einen festen Platz hat, fällt hingegen der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Jugend-Challenge, die in diesem Jahr vom 20. bis 22. November in der Reiterstadt Verden veranstaltet werden sollte, wurde nun abgesagt.

Es wäre die insgesamt 25. Auflage der Jugend-Challenge gewesen. „Die aktuelle Corona-Situation in Niedersachsen sowie bundesweit lässt die Durchführung leider nicht zu“, heißt es auf der Internetseite des Pferdesportverbands (PSV) Hannover. „Wir bedauern dies sehr, aber die Gesundheit aller Beteiligten steht an erster Stelle. Wir bemühen uns jetzt um einen Ausweichtermin in den ersten Monaten 2021“, gaben die Jugendleitung und der Vorstand des PSV Hannover nun bekannt.

Bei dem Turnier in der Verdener Niedersachsenhalle sollten auch in diesem Jahr die bundesweit besten Ponyreiter, Children, Junioren und Junge Reiter in vielen Dressur- und Springprüfungen antreten.