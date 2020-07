Sebastian Kohls und die A-Mädels des TV Oyten treten in der Oberliga an. (Björn Hake)

Die Mitglieder des Spielausschusses planen die Aufnahme des Spielbetriebes der Jugendklassen des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) für Sonnabend und Sonntag, 31. Oktober und 1. November. Darauf weist Jugendspielwart Olaf Bunge auf der Homepage des HVN hin. Das letzte Spielwochenende der Saison 2020/2021 für die Landesligen ist für Sonnabend und Sonntag, 27. und 28. März, vorgesehen. Die Verbands- und Oberligisten müssen dagegen noch bis zum 25. April ran. „Vorbehaltlich der jeweiligen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie der Niedersächsischen Landesregierung und des Bremer Senats“, erklärt der Spieltechniker.

Für die A- und B-Jugend werden demnach drei Vorrundengruppen mit jeweils sechs Mannschaften für die Ober- und Verbandsligen gebildet, die in einer Einfachrunde bis zum Wochenende 12. und 13. Dezember gespielt werden. Die Oberliga und die zwei Verbandsligen spielen ab Januar bis Ende März in Hin- und Rückspielen mit jeweils sechs Teams, heißt es. In der männlichen und weiblichen C-Jugend werden die Oberligen in jeweils zwei Staffeln mit jeweils acht Teams geteilt. Den Spielbetrieb der Landesligen der weiblichen und männlichen A- bis C-Jugend gestalten die Mitglieder des Spielausschusses in Staffeln mit jeweils acht Mannschaften. In der männlichen A- sowie in der weiblichen A-, B- und C-Jugend sind jeweils fünf Staffeln vorgesehen, in der männlichen B- und C-Jugend jeweils sechs.

„Der Rahmenterminplan für die Saison wird bis Anfang August aktualisiert und veröffentlicht“, verspricht Bunge und fügt hinzu: „Die Spielplanerstellung erfolgt nach Abschluss der Relegation ab dem 10. Oktober. Die Rahmenterminpläne werden im August in nuLiga hinterlegt und es können mit der Veröffentlichung Rasterzahlen per Mail beantragt werden.“ Die aktualisierten Durchführungsbestimmungen wolle man im August veröffentlichen. Die Relegation zu den Jugendligen auf Verbandsebene planen der Jugendspielwart und seine Mitstreiter für den Zeitraum von Dienstag, 1. September, bis Sonntag, 4. Oktober, in Einzelspielen. „In allen Alters- und Spielklassen wird jeweils nur eine Runde gespielt und die Relegationen zu den Landesligen und zu den Oberligen beziehungsweise zu den Vorrunden zu den Oberligen werden parallel durchgeführt“, heißt es vom HVN.

Die Spieltermine müssten nach Erstellung der Spielpläne in nuLiga mit dem Gegner abgesprochen und danach selbstständig von den jeweiligen Heimvereinen bis Mitte August in das System eingepflegt werden. Eine Nachmeldung zu den Oberligen beziehungsweise zu den Vorrunden der Oberligen nach erfolgreicher Landesliga-Qualifikation ist laut Bunge nicht möglich. Mannschaften, die aufgrund der Vorjahresplatzierung nicht für eine der Landesligen qualifiziert waren, könnten nicht an den Relegationen zu den Oberligen beziehungsweise an den Vorrunden zu den Oberligen teilnehmen – auch dann nicht, wenn sie entsprechende Meldungen abgegeben haben. „In Einzelfällen wurden Mannschaften die Plätze in der Landesliga zugestanden, damit diese an den Relegationen zu den Oberligen beziehungsweise Vorrunden zu den Oberligen teilnehmen können. Dies war auch notwendig, um sowohl die Landesliga-Relegation als auch die Relegation zu den Oberligen beziehungsweise zu den Vorrunden zu den Oberligen sportlich ausgewogen zu gestalten“, erklärt Bunge. Sofern die Durchführung der Relegationen beziehungsweise einzelner Relegationsspiele bis zum 4. Oktober nicht möglich ist, soll der Spielausschuss über die Teilnahme an den HVN-Spielklassen entscheiden. Die Aufnahme des Punktspielbetriebes nach den Herbstferien habe Priorität, heißt es.

Weitere Informationen

Staffeleinteilung hiesige Teams

Männlich

Oberliga A-Jugend: TV Oyten

Oberliga-Qualifikation A-Jugend: SG Achim/Baden

Landesliga-Relegation: JMSG Daverden/Walle

Oberliga B-Jugend: HSG Verden/Aller

Landesliga B-Jugend: TV Oyten

Landesliga-Relegation B-Jugend: SG Achim/Baden, TSV Daverden

Oberliga-Qualifikation C-Jugend: HSG Verden/Aller, SG Achim/Baden, TSV Daverden

Landesliga-Relegation C-Jugend: TV Oyten, TSV Daverden II

Weiblich

Oberliga A-Jugend: TV Oyten

Landesliga-Relegation A-Jugend: HSG Verden/Aller, TSV Daverden

Oberliga-Qualifikation B-Jugend: TV Oyten, HSG Verden/Aller

Oberliga-Qualifikation C-Jugend: TV Oyten

Landesliga-Relegation C-Jugend: JH MoIn, TSV Daverden